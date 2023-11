Test de Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Un logo Criterion Games sur Switch, ça fait plaisir !

Ca roule pour moi à Seacrest County

Flic ou voyou : pourquoi choisir ?

30/11/2023



30/11/2023



Une progression linéaire entre les deux camps

30/11/2023





Un peu de tourisme à Seacrest County

Autolog pour jouer envers et contre tous !

PlayN! Live #101 Need For Speef Hot Pursuit Remastered (EA - Switch - 2020) 30/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un portage réussi

Need for speed: Hot Pursuit était le tout premier jeu confié à Criterion Games. Le studio, auquel on doit la série des Burnout dont on a eu cette année l'occasion de parler avec le test de Burnout Paradise Remastered , est un des plus grands spécialistes mondiaux du jeu de course de type arcade.Cela veut dire qu'on ne cherche pas nécessairement à reproduire le comportement des voitures et de leur conduite, mais simplement nous permettre d'éprouver des sensations de vitesse sans trop se poser de questions. Criterion s'était chargé du développement de 3 jeux Need for Speed, après Hot Pursuit suivront Most Wanted et Rivals.Basculer le développement de jeux NFS chez Criterion est une initiative du PDG d'Electronic Arts d'alors. Alors que les fans attendaient un nouveau jeu Burnout, il annonça en effet au détour d'une interview que cela n'arriverait pas, l'équipe étant fort occupée au développement d'un nouveau Need for Speed. Le résultat ? Un prix du Meilleur jeu de course de l'année aux Video Game Award de l'année 2010.Need for Speed: Hot Pursuit Remastered est comme son nom l'indique un remaster du jeu paru en 2010 sur PS3, Xbox 360, PC, mais aussi sur Wii, ne l'oublions pas ! Pour justifier la naissance de cette version Remastered, Electronic Arts a inclus tous les DLC qui avaient été proposés séparément à l'époque : les voitures et les courses des packs proposés en téléchargement additionnel sont désormais inclus dans le jeu, ce qui offre d'emblée 6 heures de jeu et une trentaine de nouveaux défis à réaliser.L'action de Need for Speed: Hot Pursuit Remastered se déroule à Seacrest County, une région imaginaire sortie tout droit de l'imagination de Criterion Games et qui nous permet, en fonction de l'endroit où l'on se trouver, de conduire le long de l'océan, ou dans des décors enneigés.A la différence d'un Burnout, on ne se lance pas dans une course à un croisement : on choisir le défi que l'on veut faire sur la carte, et on se lance dans l'action. Vous pourrez participer à différents types de courses : la classique course illégale sur des routes plus ou moins fréquentées, le duel en contre la montre, et la devenue traditionnelle course-poursuite avec la police.Une des grandes forces de Hot Pursuit, c'est de vous permettre de jouer des deux côté de la barrière : vous pouvez incarner soit un pilote, soit un policier. Et selon le type de course que vous aurez choisie, vous aurez évidemment accèsès à des véhicules différents, de superbes voitures de sport ou de superbes voitures de police.L'expérience de Criterion Games en termes de jeux de course ne fait aucun doute quand on voit la passion mise dans un jeu comme Need for Speed: Hot Pursuit Remastered ! En effet, l'objectif d'apporter un maximum de sensations aux joueurs est bien présent dans un jeu comme celui-là, d'une part grâce à la sensation de vitesse que nous permettent la plupart des voitures proposées, et d'autre part grâce aux gadgets qui font de nous des mini James Bond au volant de voitures de sport !En effet, des armes pour le moins uniques sont proposés pour permettre au joueur de semer ses adversaires : outre le classique turbo Nitro qui se recharge au gré de nos "mauvaises actions" comme rouler en sens inverse ou frôler un véhicule lambda, les développeurs ont ajouté des herses, des IEM (attaques électroniques), et même des brouilleurs et des hélicoptères. On dispose, dans chaque course, d'un nombre limité de ces "artifices", qu'on utilise en appuyant sur les boutons de la croix multidirectionnelle.Dans les courses ou police et chauffard, on sera régulièrement confronté à des barrages routiers : en tant que policier, on peut demander l'installation d'un barrage, tandis qu'en tant que chauffard, on devra les franchir en repérant l'ouverture qui nous permettra de le traverser sans trop subir de dommages.les deux camps ont chacun leur carrière. En tant que policier, vous allez au gré de vos victoires gagner des grades qui vous permettront de bénéficier de voitures plus puissantes customisées aux couleurs de la police de Seacrest County, et bien sûr de nouvelles armes pour arrêter les chauffards que vous pousuivez. En tant que chauffard, vous montez aussi en niveau au gré de vos victoires.Pour chaque course, vous avez des objectifs à remplir, et en fonction du temps final mis pour atteindre l'objectif principal (cela peut être d'intercepter plusieurs voitures quand on incarne un policier ou de franchir la ligne d'arrivée le premier en chauffard), vous êtes récompensé d'une médaille d'or, d'argent ou de bronze. Vous gagnez également des primes en fonction des actions réalisées, par exemple accidenter une voiture de police, ou intercepter un chauffard.Sur chaque point de la carte, vous devrez ainsi réaliser plusieurs courses avec des objectifs différents, ce qui est un moyen malin de booster la durée de vie du jeu car avec des objectifs qui changent, la course n'est plus tout à fait la même.Seacrest Country est une bien jolie région qui nous permet de découvrir des paysages très variés : on évoquait en introduction la possibilité de rouler sur des routes en pleine montagne, comme au bord de l'océan.Dans un jeu de course, on peut toujours craindre le pire quand on se dit que le jeu arrive sur Switch, mais il faut reconnaître que les développeurs ont réalisé un travail formidable en portant le jeu sur la console hybride de Nintendo.Si on constate évidemment du clipping avec des touffes d'herbe qui apparaissent alors que vous traversez une zone moins goudronnée que vous ne l'auriez voulu, on n'a pas trop à craindre de jouer sur la console de Nintendo, très bon point pour la technique du jeu de ce point de vue là !Les conditions météo sont un autre moyen de découvrir sous un autre jour des paysages qu'on aurait déjà traversé : inutile de dire que la course n'est pas la même selon qu'il fait un temps splendide ou un temps de chien, alors même que les sensations de route sont aussi différentes sur route mouillée.On n'a pas trop ressenti de différence entre une route mouillée et une route enneigée par contre, mais certaines voitures sont déjà bien assez difficiles en termes de tenue de route pour en demander plus dans une simulation arcade !Par contre, on a trouvé que les routes étaient un peu désertes. C'est un bon point pour les records de vitesse, mais on aurait pu penser qu'il y aurait beaucoup plus de voitures qu'on n'en a croisées au gré de nos courses. On imagine que c'est une limitation technique qui nécessitait de trouver le juste compromis entre nombre de véhicules sur la route et fluidité générale du jeu... et on a quoi qu'il en soit suffisamment pris de voitures de plein fouet pour se dire que plus aurait peut-être été trop ! En tout cas, dans des zones plus urbaines, on aurait pu imaginer qu'il y aurait plus de trafic, histoire d'être plus en phase avec le monde réel.Le jeu original avait marqué les joueurs par la présence d'un module appelé Autolog qui permettait de jouer en ligne. On se souvient que la version Wii n'avait pas été dotée de ce mode (le jeu n'avait pas grand-chose à voir avec les versions PS3 et Xbox 360 d'ailleurs !), les joueurs exclusivement Nintendo découvrent donc cette innovation à l'occasion de cette sortie Remastered du jeu. Autolog permet de se connecter à ses amis pour connaître leurs propres records au gré des courses. Autolog permet aussi de jouer en ligne.Ce n'est pas toujours simple à appréhender, mais nous avions avec Boris découvert le jeu multijoueur à l'occasion d'un PlayN! LIVE que vous pouvez retrouver ici :On signalera que le jeu permet d'affronter des joueurs jouant sur les autres versions du jeu – on parle alors de jeu cross-platform, ce qui est un bon point pour s'assurer de trouver des joueurs, car on a pu constater que de nombreux joueurs étaient plutôt sur PC, même si lors de nos sessions de jeu on n'a pas manqué de croiser la route de joueurs sur Switch également.Si on a beaucoup parlé de Criterion Games qui est le cerveau derrière les mécaniques de jeu, une large part de la qualité de ce portage se doit au studio britannique Stellar Entertainement. Ce studio, fondé en 2016, a déjà signé un autre portage Switch hyper réussi selon nous, Burnout Paradise Remastered, on avait donc hâte de découvrir le fruit de leur travail sur le premier Remastered d'un jeu NFS.Grâce à ses environnement géographiques variés, ses conditions météo et même ses différentes heures de la journée, chaque course est radicalement différente. Le challenge est réel, car il faudra parfois s'y reprendre à plusieurs reprises pour gagner la médaille d'or. Il faut dire qu'on a vite fait de prendre un raccourci qui n'en est pas un, ou de se retrouver dans le peloton à devoir lutter pour la survie de sa voiture en proie aux herses et barrages policiers installés par la police de Seacrest County.C'est avec beaucoup de plaisir qu'on relance le jeu pour quelques courses, en incarnant un chauffard ou un policier : c'est de notre point de vue un autre aspect très malin imaginé par les concepteurs du jeu et on comprend que 10 ans après la sortie du jeu, Electronic Arts ait eu envie de revenir aux racines du NFS nouvelle génération pris en main par Criterion Games.Avec ses nombreuses courses qui se traduiront en de nombreuses heures de jeu, ses véhicules superbement modélisés qu'on prend toujours beaucoup de plaisir à personnaliser un peu pour les faire ensuite rouler sur les routes de Seacrest County, Need for Speed Hot Pursuit Remastered est une très agréable surprise sur Nintendo Switch. On passe certes à côté de graphismes en 4K disponibles sur les autres consoles du marché, mais les joueurs Switch n'ont pas à rougir de la qualité du travail réalisé par les développeurs. EA, finalement, ne pouvait pas revenir de plus belle façon sur console Nintendo qu'avec ce portage, qui suit de quelques mois celui d'un Burnout Paradise qu'on avait déjà adoré ! Une belle année 2020 pour les joueurs Nintendo fans de jeux de courses, donc, grâce à ces deux remakes !