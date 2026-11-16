Test de Metaphor: ReFantazio : mettez de la fantaisie dans votre quotidien ?

Trahison, assassinat, meurtre et… fées ?

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Un système de combat dynamique, voire même expressif très stimulant

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Metaphor: ReFantazio nous a appris la patience et c’est là sûrement son plus grand défaut

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Au royaume d’Euchronie la vie ne s’écoule pas si paisiblement malheureusement depuis que le roi Hythlodaeus V a été assassiné par le traitre Louis Guiabern qui fomente un coup d’état afin de prendre le pouvoir. Notre héros est un jeune Elda, une des neuf tribus de l’univers de Metaphor: ReFantazio mise au ban de la société, contraint de se frayer un chemin difficile et de gagner la confiance progressivement du reste de la population désemparée et tristement convaincue par les promesses à peine teintées de menaces de l’antagoniste du jeu. Dans une histoire parsemée de rebondissements et de cinématiques très bien réalisées, le jeu nous embarque dans une quête de libération d’un vaste monde pour tenter d’accéder au trône, dans laquelle le calendrier sert de fil directeur à la manière d’un inquisiteur.Sur le modèle de la série Fire Emblem mais surtout de Persona, le titre nous plonge au cœur même de l’histoire, nous invitant à déployer toute nos ressources pour venir à bout des étapes clef du scénario avant certaines échéances, au risque sinon de faire game over. Ce système bien connu en particulier des J-RPG induit certes une forme de stress semi permanent mais nous aide aussi à ne pas se perdre dans de vastes zones et des instances toujours plus labyrinthiques en allant à l'essentiel.Avant d’aborder ce qui fait le sel et la saveur de ce jeu, à savoir les combats, il faut noter qu’il comporte également tout un aspect relations avec de multiples personnages, empruntant en cela beaucoup à la série Fire Emblem. Notre équipe peut en effet sympathiser et gagner la confiance d’autres personnages ou même accroître ses qualités humaines comme la Sagesse, le Courage ou l’Imagination, qui servent ensuite à accéder à davantage d’interactions avec les personnages.Cet aspect nous a d’une certaine manière un peu fait penser à la logique qui était présente dans le jeu Ni No Kuni où le protagoniste manipulait les émotions comme des pouvoirs magiques pour tisser ses relations.De manière plus classique, le jeu introduit également un système de quêtes, d’argent, de négoce et d’équipements comme tout bon RPG qui se respecte et qui là aussi puise dans les ressorts des réputations d’une part que l’on fait progresser mais aussi des dialogues très nombreux dans lesquels le joueur a son mot à dire. Il en effet très souvent proposé au joueur d’orienter une discussion, permettant de vivre le jeu de manière plus personnalisée, en étant plongé dans les intrigues et les relations d'un royaume en quête de sens.Petite mention bonus d’ailleurs pour le personnage de More et son Akademeia, un lieu capital du titre, mi-bibliothèque, mi-cellule comme hors du temps, que l’on rejoint très rapidement et qui devient un point central dans la préparation de nos combats.Le moins que l’on puisse dire c’est que le système de combat au tour par tour proposé par ce Metaphor: ReFantazio ravira certainement beaucoup de joueurs en quête d’un peu de fraicheur dans les actions proposées pour qui apprécie le tour par tour.Lors d’une rencontre avec un ennemi, il est possible de l’attaquer directement en combat libre à la manière d’un Action RPG. Si l’ennemi est plus faible que vous alors pas de problème, celui-ci est immédiatement éliminé. En revanche s’il est d’un niveau équivalent ou bien supérieur, alors le combat au tour par tour se déclenche. La dimension Action RPG est capitale car la manière avec laquelle la rencontre se fait peut totalement changer le cours d’un combat, En effet lorsque l’ennemi vous surprend ou bien que vous n’avez pas suffisamment blessé votre adversaire, vous courrez alors le risque d’être attaqué en premier lors du combat qui s’en suit, de perdre l’initiative et par là même des points de vie conséquents voire pire, vous voir infliger une altération de statut, ce qui constitue dans ce titre un vrai handicap.Les actions proposées à ses personnages permettent d’attaquer directement avec une attaque physique ou bien d’utiliser ses capacités spéciales ou magiques afin d'infliger plus de dégâts ou bien encore booster son équipe.Les différentes attaques spéciales dont disposent nos personnages reposent très largement sur le système des Archétypes, tirant le fil de la psychologie plutôt que celui des classes traditionnelles à proprement parler. La différence avec des classes plus classiques est qu’il est ici possible de varier très facilement le rôle tenu par chaque membre de son équipe, évitant le côté parfois figé et un peu répétitif des équipes stéréotypées des jeux traditionnels de combats au tour par tour.Permettant de changer d’Archétype très facilement et d’enregistrer également des attaques héritées d’Archétypes déjà appris ainsi que d’équipements enregistrés, Metaphor: ReFantazio propose ainsi beaucoup de flexibilité dans l’approche que l’on peut adopter face aux ennemis que l’on rencontre, s’adaptant ainsi à un jeu au niveau de difficulté plutôt bien équilibré.Si l’expérience est en effet loin d’être insurmontable, le jeu ne laisse pour autant rien passer quant au sort qu’il réserve au joueur manquant de prudence. Essayez de vous relancer dans un combat alors que votre équipe n’est pas suffisamment soignée ou bien ne dispose pas d'assez d’objets de soin ou pire se retrouve avec une barre de magie vide et c’est l’échec assuré.Jeu d’articulation par excellence, les attaques Symbioses sont particulièrement puissantes et reposent sur les combinaisons des Archétypes actifs de nos personnages. Il convient alors de tester les multiples combinaisons possibles en fonction des situations, c’est-à-dire des ennemis à combattre, afin d’exploiter au maximum les faiblesses adverses, nos attaques variant selon les Archétypes engagés.De même il est possible de choisir si notre personnage se situe à l’avant ou à l’arrière des combats, ou bien encore de jouer sur le nombre d’actions dont on dispose. Celles-ci sont matérialisées par des cristaux visibles en haut de l’écran et selon leur consommation, la tournure d’un combat peut radicalement changer. En effet dépendamment de l’action suivie ou bien dans le cas d’une attaque qui échoue, notre tour peut s’achever prématurément, nous imposant une salve d’attaques ennemies parfois très rudes à encaisser.En cela la dimension stratégique du titre est bien développée, apportant de la profondeur et surtout un style de jeu qui peut s’avérer très personnel en fonction de la manière de jouer de chacun.Notez au passage que le titre inclut une fonctionnalité online permettant à tout moment de consulter quelques exemples de composition d’équipes avec le niveau des personnages et l’Archétype choisi pour nous inspirer par exemple en cas de difficulté pour passer certaines étapes. Certains joueurs apprécieront par exemple les classes plus orientées magie ou soutien, tandis que d’autres miseront sur des attaques physiques plus brutales mais aussi complémentaires.L’arbre des compétences des Archétypes permet également de densifier petit à petit nos palettes d’attaques et de pouvoirs, le joueur étant d’ailleurs largement encouragé par le jeu à varier d’Archétype pour débloquer des capacités uniques qui peuvent ensuite encore être utilisées grâce au système de l’héritage même si l’on change d’Archétype. Qui n’a en effet jamais rêvé d’avoir un Combattant ou un Guerrier avec une attaque de soin ?Reposant sur le principe classique de donjons plutôt linéaires à visiter en long, en large et en travers pour arriver à un combat final, là où Metaphor: ReFantazio se montre plus original c’est dans le caractère très progressif qu’il propose voire même induit pour découvrir ces instances. Là où la plupart des jeux proposent des visites de donjons en une seule fois, de manière à plonger le joueur dans une forme d’immersion, de danger et d’impérieuse nécessité de s’en sortir, de trouver son chemin et de vaincre ses ennemis, Metaphor: ReFantazio n’hésite pas à encourager la traversée étape par étape.En effet des chambres ou poches sans Magla, cette magie présente partout dans l’univers qui attire les ennemis, existent. Ces lieux servent de zones tampon dans lesquelles il est possible de sauvegarder son aventure et surtout qui peuvent être rejointes directement par téléportation après avoir été débloquées une première fois.Placées à des points stratégiques des instances, elles offrent des portes de sortie mais surtout d’entrée et encouragent le joueur à avancer plus lentement dans sa progression. Le titre nous poussant parfois à la consommation des ressources en notre possession, il est très souvent salutaire d’accepter le fait de sortir du donjon pour récupérer de la santé et de la magie ou bien le cas échéant de refaire son stock de ressources avant de repartir de plus belle dans la progression.Une fois compris et intégré ce principe, il devient un peu plus acceptable de franchir les multiples et parfois trop nombreux méandres de galeries, couloirs et autres passages dérobés dont le titre raffole. Heureusement porté par une direction artistique certes sombre, inquiétante et morbide à souhait, l’ambiance générale du titre plaide en sa faveur par des trouvailles d’animation visuelles très réussies, en particulier dans tout ce qui entoure les combats.En un mot : les personnages ont vraiment la classe et il est vraiment agréable de les diriger et de voir leurs attaques se déployer sur les ennemis, un vrai bon point pour la réalisation qui pallie un level design peut-être trop riche qui aurait mérité d’être un peu plus condensé.