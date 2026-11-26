Test de Marvel's Guardians of the Galaxy: Encore Edition : tous pour un et pour Groot !
Cinq ans après sa sortie, le jeu d'Eidos-Montréal arrive enfin sur une console Nintendo en version native. Heureusement, Star-Lord et sa bande n'ont rien perdu de leur verve !Test
La Nintendo Switch 2 change la donne avec cette Encore Edition : une vraie version native, jouable partout, sur Terre comme dans l'Espace. Square Enix y ajoute quelques bonus maison comme des costumes et de nouveaux morceaux. Ce portage est-il la bonne façon de découvrir l'une des meilleures adaptations Marvel de ces dernières années ? Ressortons le walkman de Peter Quill pour vous répondre.
Une bande de bras cassée adorée de tous !Le grand point fort du jeu Guardians of the Galaxy reste son écriture. Douze ans après la guerre galactique, Peter Quill, Gamora, Drax, Rocket et Groot courent après les crédits en enchaînant les petits boulots douteux. Une mission qui tourne mal va les entraîner dans une affaire de culte fanatique qui menace toute la galaxie. L'histoire est indépendante des films du MCU. Les personnages sont reconnaissables, mais le jeu prend le temps de creuser leurs blessures et leurs failles, parfois mieux que le cinéma ne l'a fait.
L'aventure se joue entièrement en solo, dans une campagne d'environ une quinzaine d'heures, ponctuée de passages à bord du Milano, l'occasion de discuter avec l'équipage et de fouiller les recoins du vaisseau.
Un combat à cinq têtesBien que le jeu concerne l'ensemble de l'équipe des Gardiens de la Galaxie, vous ne contrôlez dans le jeu que Star-Lord, armé de ses deux blasters et de ses bottes propulseurs. La subtilité vient de ses coéquipiers : en maintenant la gâchette L, on choisit un Gardien et on déclenche l'une de ses capacités sur l'ennemi ciblé. Drax déstabilise les gros monstres, Groot immobilise les groupes, Rocket fait exploser tout ce qui bouge et Gamora frappe fort sur une seule cible. Peter, de son côté, débloque au fil de l'aventure des tirs élémentaires (glace, foudre, etc.) qui exploitent les faiblesses des adversaires.
L'idée la plus originale reste le Rassemblement. Quand la jauge est pleine, Peter réunit l'équipe en plein combat pour lui remonter le moral. Il faut écouter ce que disent ses amis et choisir le bon discours pour leur donner un gros bonus. Si on réussit, une chanson des années 80 démarre pendant l'affrontement.
Un portage natif qui fait le travail… à peu prèsEvidemment, la qualité visuelle du jeu n'a plus rien à voir avec la version cloud d'il y a quelques années. Comme est devenu une habitude, deux modes d'affichage sont possibles en mode TV : le mode Qualité vise 1440p à 30 images par seconde tandis que le mode Performance vise 1080p à 40 images par seconde. En portable, le jeu vise 30 images par seconde.
Côté nouveautés, l'Encore Edition reste modeste. Les cinq tenues glam rock sont sympathiques mais purement cosmétiques, et moins marquantes que les nombreux costumes à trouver dans l'aventure. Les commandes gyroscopiques (pour piloter le Milano ou se déplacer en apesanteur) et le mode souris du Joy-Con 2 fonctionnent bien, sans vraiment changer l'expérience.
La version Switch 2 n'est sans doute pas la plus réussie techniquement, pour autant, le jeu reste réussi avec une bonne dose d'action et surtout un univers qui plaira aux fans de la saga Marvel.
Le jeu pèche un peu techniquement avec quelques saccades qui gâchent un peu l'expérience de jeu. Si vous n'avez jamais joué au jeu et que vous êtes un fan Marvel, foncez sans hésiter, à condition d'accepter ces défauts techniques. Si vous l'avez déjà fini ailleurs, cette Encore Edition n'a pas grand-chose de neuf à vous offrir.
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