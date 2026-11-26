Une bande de bras cassée adorée de tous !

Un combat à cinq têtes

Un portage natif qui fait le travail… à peu près

Marvel's Guardians of the Galaxy: Encore Edition - Launch Trailer - Nintendo Switch 2 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le grand point fort du jeu Guardians of the Galaxy reste son écriture. Douze ans après la guerre galactique, Peter Quill, Gamora, Drax, Rocket et Groot courent après les crédits en enchaînant les petits boulots douteux. Une mission qui tourne mal va les entraîner dans une affaire de culte fanatique qui menace toute la galaxie. L'histoire est indépendante des films du MCU. Les personnages sont reconnaissables, mais le jeu prend le temps de creuser leurs blessures et leurs failles, parfois mieux que le cinéma ne l'a fait.Le jeu est d'ailleurs très riche en dialogues. Les Gardiens sont bavards, voire un peu trop : ils se chamaillent pendant l'exploration, commentent vos actions, reviennent sur des échanges passés et vous demandent régulièrement votre avis. Vous choisissez alors une réponse parmi deux, ou vous restez silencieux, et ces choix influencent certaines scènes. Le résultat est souvent drôle, parfois touchant. Seul regret : le flot est si dense qu'on rate facilement des répliques si on ne fait pas attention ou si on joue sans le son, et certains membres de l'équipe ont moins de temps d'écran que d'autres.L'aventure se joue entièrement en solo, dans une campagne d'environ une quinzaine d'heures, ponctuée de passages à bord du Milano, l'occasion de discuter avec l'équipage et de fouiller les recoins du vaisseau.Bien que le jeu concerne l'ensemble de l'équipe des Gardiens de la Galaxie, vous ne contrôlez dans le jeu que Star-Lord, armé de ses deux blasters et de ses bottes propulseurs. La subtilité vient de ses coéquipiers : en maintenant la gâchette L, on choisit un Gardien et on déclenche l'une de ses capacités sur l'ennemi ciblé. Drax déstabilise les gros monstres, Groot immobilise les groupes, Rocket fait exploser tout ce qui bouge et Gamora frappe fort sur une seule cible. Peter, de son côté, débloque au fil de l'aventure des tirs élémentaires (glace, foudre, etc.) qui exploitent les faiblesses des adversaires.L'idée la plus originale reste le Rassemblement. Quand la jauge est pleine, Peter réunit l'équipe en plein combat pour lui remonter le moral. Il faut écouter ce que disent ses amis et choisir le bon discours pour leur donner un gros bonus. Si on réussit, une chanson des années 80 démarre pendant l'affrontement.Sur la longueur, les combats montrent leurs limites : la variété des ennemis s'essouffle en milieu de partie, les arènes se ressemblent et la lisibilité en prend un coup quand les effets s'accumulent à l'écran. La caméra est aussi parfois capricieuse dans les espaces étroits. Les combats sont efficaces et agréables, mais pas aussi réussis que l'écriture.Evidemment, la qualité visuelle du jeu n'a plus rien à voir avec la version cloud d'il y a quelques années. Comme est devenu une habitude, deux modes d'affichage sont possibles en mode TV : le mode Qualité vise 1440p à 30 images par seconde tandis que le mode Performance vise 1080p à 40 images par seconde. En portable, le jeu vise 30 images par seconde.Hélas la stabilité n'est pas toujours au rendez-vous. Les ralentissements sont fréquents lors des gros affrontements, et des saccades apparaissent pendant les transitions entre zones, même en mode TV. En portable, les cinématiques perdent quelques images par seconde, et les cheveux comme les éclairages sur les visages sont nettement simplifiés.Côté nouveautés, l'Encore Edition reste modeste. Les cinq tenues glam rock sont sympathiques mais purement cosmétiques, et moins marquantes que les nombreux costumes à trouver dans l'aventure. Les commandes gyroscopiques (pour piloter le Milano ou se déplacer en apesanteur) et le mode souris du Joy-Con 2 fonctionnent bien, sans vraiment changer l'expérience.La version Switch 2 n'est sans doute pas la plus réussie techniquement, pour autant, le jeu reste réussi avec une bonne dose d'action et surtout un univers qui plaira aux fans de la saga Marvel.