Au fond d’un petit village reclus…

Dès le menu, le jeu donne le ton. Pour sélectionner une nouvelle partie ou même aller vers les options, vous allez devoir déplacer des cartes dans les emplacements prévus à cet effet. Car c’est là toute la base du jeu : vous récoltez vos indices sous la forme de cartes à combiner ensemble. Entre autres subtilités, nous y reviendrons. De quoi rappeler des jeux comme Stacklands ou Cultist Simulator dans leur gameplay, ou encore des Contrées de l’Horreur si vous préférez les jeux de société.

Vous incarnez donc un investigateur de votre choix (qui n’est ici qu’esthétique, un moyen habile de commencer à vous familiariser avec le système de jeu). Votre enquête du jour concerne la disparition d’une certaine Olivia. Vous n’apprenez pas grand-chose de votre cliente, si ce n’est une destination, le mont Hillthorn, là où se trouve une petite communauté où Olivia aurait suivi un certain Jérémiah. A moins qu’elle n’ait été enlevée ? Vous, en tant que joueur, l’ignorez : Hillthorn se base uniquement sur vos déductions à partir de cartes. Ainsi, pour le début de votre enquête vous disposez des cartes “Disparition”, “Olivia”, “Jérémiah” et “Mont Hillthorn”. Or rien qu’avec ça, on peut en déduire de nombreux scénarii.

De cartes en cartes

D’un point de vue purement pragmatique, vous disposez de plusieurs types de cartes. D’abord, les actions : Parler, Enquêter, Observer, Aller. Ce sont des cartes au format paysage, ce qui permet de les distinguer des autres. Il faudra dans tous les cas en sélectionner une pour faire quelque chose. Ensuite, il y a d’autres cartes, chacune ayant une couleur spécifique. Quand vous sélectionnez une action, une nouvelle case s’ouvre à sa droite pour y placer une autre carte. Le contour de la case rappelle les couleurs des cartes pour vous indiquer ce que vous pouvez y mettre. Par exemple, Aller ne permet que de mettre des cartes vertes, qui désignent des lieux. Si une carte intitulée “Porte” est en orange, par exemple, alors ce n’est pas une direction, mais bien quelque chose sur lequel vous allez devoir Enquêter ou Observer. Vos actions ouvrent un tiroir en haut à droite de l’écran remplis de nouvelles cartes que vous venez de découvrir.

Les individus sont des cartes violettes, avec lesquelles vous pouvez Parler. Vous pouvez même ajouter une autre carte, pour désigner un sujet de conversation. Et ainsi de suite. Certaines actions vous donnent des cartes plus petites, grises, aux coins coupées. Ce sont des informations avec lesquelles vous ne pouvez pas interagir, mais qui vous seront utiles. Par exemple, Observer une Porte peut vous donner la carte grise “Bloquée” vous indiquant ainsi qu’elle est fermée d’une quelconque façon.

Tic. Tac. Tic. Tac…

Toute action prend du temps. Tout déplacement fait avancer votre horloge. Et toute interaction avec quelqu’un demande aussi des minutes. Et vous vous en doutez, si le temps vous est compté, alors c’est qu’il a une grande importance. C’est le cas. Vous vous en rendrez rapidement compte.

En plus de gérer la suspicion des villageois par rapport à votre présence, vous allez donc devoir garder un œil sur l’horloge. Petit à petit, vous allez découvrir la bonne route, les actions à faire pour avancer l’intrigue et commencer à prendre l’ampleur de la situation. Heureusement, vous disposez d’un journal dans lequel se note automatiquement votre progression. Et heureusement ! Car il y en a des choses à retenir. Rien ne vous empêche cependant de prendre avec vous un papier et un crayon. En effet, certaines informations ne seront pas enregistrées dans votre journal tant que vous n’aurez pas résolu l’énigme qui va bien. Et pour certaines, les informations sont disséminées un peu partout.

Heureusement, le système temporel du jeu est particulièrement intelligent. A travers ses subtilités, vous allez apprendre à explorer les lieux et prendre la pleine mesure de ce que vous allez devoir mettre au jour. Nous préférons vous laisser la surprise de certaines features qui viennent émailler le gameplay et rebattre littéralement les cartes.