Final Exvius Fantasy Traveler

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La fantasy qui résonne de source

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Si vous ne le saviez pas, Resonance est l’adaptation du jeu mobile Final Fantasy Brave Exvius sorti en 2016 qui n’est plus disponible. Cela étant dit, ce n’est absolument pas un remake ou un portage. Ce qui est une très bonne chose, il faut le souligner. Il y avait beaucoup de fantasme sur la toile. Dont certains qui rêvaient de voir naître un jour un FF original avec des combats au tour par tour le tout en HD-2D. Ce rêve est aujourd’hui une réalité. Certes, Resonance ne sort pas complètement de nulle part. On peut reprocher au géant japonais de ne pas prendre de risque en se contentant de juste nous recracher un vieux jeu remis au goût du jour. Mais en réalité, c’est un véritable défi de transformer un titre du marché des téléphones vers celui des consoles. Les deux marchés ne répondent pas du tout aux mêmes attentes. Il faut le souligner.Le travail est immense puisqu’il faut tout refaire à zéro. Mis à part conserver dans les grandes lignes l’intrigue de Brave Exvius, il y a tout à faire et à commencer par l’univers graphique. Comme vous avez pu le constater, le titre est en HD-2D. Ils n’en sont pas à leur premier essai. Mais là, Square Enix tape fort pour péter la rétine. C’est absolument magnifique, c’est sans doute le plus beau des jeux en HD-2D du line up RPG. Cette technique rend l’univers de Resonance poétique, tel un tableau impressionniste qui grave le souvenir profond d’une émotion dans notre mémoire. Les effets visuels sont spectaculaires et l’animation HD-2D n’a rien à envier aux images de synthèse. Est-ce suffisant ? Pas pour Square Enix. Les invocations de chimères et les attaques ultimes des visons intègrent des séquences de cinématique. Cloud fait son Omnislash ! Squall saisit sa Gunblade et fait sa Déflagration ! Tidus balance son Sphere Shot ! C’est bon, stop, les yeux de fans sont éclatés !C’est pas tout de péter la rétine, mais il faut aussi chatouiller l'oreille. C'est du grand Final Fantasy dans l’ambiance sonore. Le registre tourne majoritairement autour du classique avec de grandes fanfares qui appellent à l’aventure mais il y a aussi le doublage de qualité. Quasiment tous les dialogues le sont. En anglais ou en japonais. Tout ça c’est très bien, mais ça parle de quoi ? Pour les personnes qui seraient passées à côté de Brave Exvius, c’est certainement le cas de beaucoup. On retrouve le duo principal de la version mobile à savoir, Rain, son ami d’enfance Lasswell avec une histoire découpée sous la forme de chapitres. Chacun représente un tournant majeur dans l’évolution de l’intrigue. Les deux chevaliers et amis vivent paisiblement aux royaumes de Grandshelt. Jusqu’au jour où les ennuis arrivent. Umbra, l’un des six jurés de Paladia débarque chez eux et détruit leur cristal élémentaire, celui de la terre. Celui de Grandshelt détruit, les deux chevaliers se lancent dans une quête héroïque pour contrecarrer les plans de ces six jurés. Ils sont rejoints à ce moment là par Fina, une mystérieuse jeune femme amnésique dont le passé est intimement lié à la quête des deux chevaliers. Une trame assez classique mais qui a le mérite d'être très bien développée avec son lot de rebondissements mettant en avant une écriture de qualité et des personnages attachants. Le récit de chacun est mis en avant et on apprécie que le fan service s’intègre parfaitement à l’histoire sans dénaturer la qualité du récit.Si les récents Final Fantasy dont le remake du VII en trilogie veulent toucher un public élargi et attirer des nouveaux joueurs, Resonance fait tout l'inverse. C’est un véritable retour aux sources de la saga. On le ressent immédiatement manette en main, ne serait-ce que par le retour pur et dur du tour par tour. Mais est-ce que le marché actuel pourrait s’en contenter ? Difficile à dire. Alors l’éditeur décide d’inclure des idées nouvelles pour lui mais pas forcément nouvelles sur le marché. Après quelques batailles à travers une interface épurée et très lisible, les amateurs de la concurrence vont reconnaître quelques trucs.Outre l’inclusion d'éléments assez modernes comme la frise chronologique qui indique clairement qui va attaquer alliés comme ennemis. On remarque deux jauges en dessous des adversaires. La rouge qui sert d’indicateur de point de vie et la jaune pour indiquer le niveau de choc. C’est cette dernière qui nous intéresse. Elle permet de bloquer littéralement le tour des ennemis en les mettant en état de choc. Le principe est simple, plus vous tapez, plus elle diminue et quand elle se vide, l’ennemi est choqué. Si vous arrivez à le faire avant qu’il agisse, son tour est sauté et le membre de votre équipe qui l’a choqué, gagne une action bonus à la fin du tour. Si vous tapez sur un point faible, la jauge de choc diminue encore plus, parfois il suffit d’un seul coup. Si vous vous débrouillez bien, vous pouvez choquer tout le monde en un seul tour afin que vos personnages jouent tous un tour de plus. Dans le cas où vous arrivez à mettre en état de choc tous les ennemis vous avez la possibilité de faire appel à l'une de vos visions pour admirer une attaque ultime, qui régulièrement achève les ennemis. C’est là que vous avez cette fameuse cinématique. Le système vous semble familier ? Pas étonnant, on a un truc assez similaire dans Shin Megami Tensei et ses spin off : Persona.Le tour par tour devient très stratégique. Même s’il est possible de régler le niveau de difficulté si on maîtrise cette mécanique basée sur l’état de choc, on a globalement saisi l’essence des combats de Resonance. Si on ajoute à cela toute l’évolution et l’acquisition de compétences via les visions, on obtient un résultat très complet qui exploite le fan service avec efficacité. Alors parlons-en des visions. Qu’est-ce donc ? Si vous aviez joué à Brave Exvius, vous saviez que l'intérêt du titre mobile était d’invoquer via un système de gatcha, tous les personnages de l’univers de Final Fantasy et quelques guest comme Lara Croft.Une vision dans Resonance est un personnage de l’univers de Final Fantasy qui prend la forme d’un esprit. Cette vision est semblable à un équipement. Elle apporte principalement des compétences actives et passives servant à améliorer les attributs naturels des membres du groupe. On peut les comparer au système de job qu’on retrouve dans d’autres épisodes de la licence. Chacune d’entre elles dispose d’un niveau de maîtrise propre à chaque personnage du groupe. Quand vous changez de vision, vous pouvez très bien équiper les compétences acquises avec d’autres visions à condition d’avoir assez de PA (Points d’Affinité). Le but étant de construire un build pour chaque personnage qui vous est propre. Cependant le nombre de vision a drastiquement été réduit. Pour cause, ils ont dégagé le gatcha. Ce qui n’est pas plus mal pour une version console pour donner plus d’importance au récit et au gameplay plutôt qu’au fan service. Cependant, on regrettera que le choix des visions ne se limite uniquement aux protagonistes de chaque épisode de FF allant du I au XVI et quelques originaux. Sauf bien sûr Sephiroth qui lui, bénéficie d’un statut spécial. A ce tarif, pourquoi ne pas avoir fait comme dans Dissidia et inclure en tant que vision tous les antagonistes ? On regrettera aussi que l’acquisition des visions soit aussi simple. Il suffit de trouver le temple de la vision en question et de répondre à un questionnaire pour mesurer notre affinité. Même si le résultat ne correspond pas du tout à l’état d’esprit de la vision, vous l’obtenez quand même.