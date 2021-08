Test de Dreamscaper (Switch)

Une histoire de rêves

Lumière de la perfection

L'arsenal qui fait rêver

Entre le rêve et la réalité

Comme le laisse suggérer, Dreamscaper met en scène des rêves, desquels il faudra s'échapper. Roguelite oblige, soit vous mourez, soit vous arrivez au bout du rêve ! Allez... Tous en choeur avec J.J. Goldman : j'irai au bout de mes rêveuuh !Vous incarnez Cassidy, une jeune femme mystérieuse qui, une fois endormie, plonge littéralement dans les méandres de ses rêves. Bien que le scénario au départ soit très brumeux, c'est en faisant de nombreux runs qu'il s'éclaircit peu à peu.A travers les six niveaux jeu, vous visitez le subconscient de Cassidy avec plusieurs mises en scène, allant des souvenirs de son enfance à ses peurs les plus terrifiantes. Les environnements sont variés et aucun des niveaux ne se ressemblent. Le monde des rêves n'a aucune limite. Le thème abordé offre un bon prétexte pour le genre.A travers un tutoriel très bien réalisé, vous apprenez les rudiments du combat. Ce début de partie ne permet pas de prendre conscience de l'ampleur du travail réalisé par le trio de développeurs.Comme les autres jeux du genre, l'action y est très présente, cependant ce n'est pas juste du bourrinage de boutons. Plus subtil, à chaque attaque, Cassidy émet une lumière et si vous appuyez à ce moment, elle enchaîne avec une attaque plus puissante, dite parfaite. Le timing est de quelques centièmes de secondes. Ainsi vous pouvez enchaîner les attaques parfaites si vous êtes dans le rythme.Rien ne vous empêche de marteler la manette mais la difficulté croissante à chaque niveau, va vite vous rappeler à l'ordre pour effectuer moins de frappe mais avec plus d’efficacité afin d’alterner entre les esquives et les protections.Les attaques parfaites vous permettent d’infliger plus de dégâts et pour rien faciliter, toutes les armes ont leur propre tempo. Et des armes il y en a un paquet! On ne s’est pas amusé à les compter, tellement il y en a. C'est une des richesses de la jouabilité.Dans des titres similaires, votre arsenal se limite à une arme de mêlée, et une à distance. Cassidy peut choisir entre plusieurs armes de mêlée, armes à distance, boucliers, deux magies, et plusieurs esquives. Au total, votre arsenal pour compter jusqu’à sept capacités.Chacune de ses armes a son propre rythme de lumière, ce qui peut se révéler difficile lorsque vous en acquérez une nouvelle. Il va falloir pratiquer chaque armes avant de les maîtriser.La difficulté est croissante au fil des niveaux. Les ennemis lambda deviennent plus coriaces et infligent plus de dégâts et les boss varient leur pattern régulièrement. En plus de l'immense variété d'arsenal à votre disposition, de la même façon que Dead Cells chaque arme est améliorable avec des bonus secondaires aléatoires.Parfois vous aurez une propriété de poison combinée à une augmentation de vos points de vie. Lors d'un autre run, vous aurez la même arme, qui tire des projectiles à chaque impact, ou avec de la malchance, rien du tout cela.Chaque niveau est disposé de la même manière que le célèbre Hadès. Il y a plusieurs pièces avant d'arriver au boss. Les pièces peuvent être juste peuplées d'ennemis à défaire ou proposer diverses interactions. Il y a des énigmes et défis avec récompense à la clé, une ou plusieurs salles de coffre, un marchand, et beaucoup d'autres choses.Si avec toutes ces possibilités vous échouez dans votre tentative de vous échapper du cauchemar, vous vous réveillerez simplement. Mourir n'est pas une finalité en soi mais une façon de vous préparer pour mieux replonger dans vos rêves.Hors des rêves, Cassidy peut explorer différents endroits de sa ville, et interagir socialement avec les personnes qui la peuplent. Elle peut leur offrir des cadeaux et augmenter ainsi son niveau de relation avec chacun. Le but étant de débloquer des influences. Chaque PNJ offre son influence à Cassidy en fonction du niveau de relation. Vous pouvez en équiper une seule et elle offre un bonus passif, comme un meilleur taux de coups critiques ou une meilleure défense.Dans la ville, hors du rêve, vous pouvez dépenser divers matériaux acquis durant votre run pour améliorer la disposition des salles de chaque niveau de votre rêve, ainsi que vos bonus passifs. Vous pouvez améliorer le marchand, la salle de coffre, ou encore le délai de lumière pour vos attaques parfaites.