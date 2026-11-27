Ne pas faire de bruit…

Deer & Boy propose une histoire relativement simple… ou plutôt poétique et silencieuse. Un jeune garçon s’échappe de chez lui et décide de fuguer. Le voici sur la route, à éviter les adultes et à tracer son propre chemin. Et sur celui-ci, il va faire la rencontre d’un petit cerf qui vient de perdre sa mère, tuée par un chasseur. Ni une, ni deux, notre garçon décide de l’aider, le transportant dans son sac à dos, du moins pour un temps.

Pour avancer dans le jeu, vous n’aurez besoin que de pousser le joystick à droite ou à gauche. Parfois, il faudra pousser le joystick vers le bas pour descendre d’une échelle par exemple. Notamment à cause de son gameplay, Deer & Boy fait largement penser à Limbo ou encore Inside, mais sans le côté horrifique et avec une touche de poésie.

Dear (&) boy…

Deer & Boy est un titre particulièrement intuitif. Même si beaucoup de choses sont affichées à l’écran, pour que vous ne soyez pas perdu, le reste se fait de façon presque organique. Il est logique d’aller à tel endroit, de faire telle action. Le level design est particulièrement soigné. Les développeurs tablent à la fois sur le côté intuitif et sur les codes du jeu vidéo pour offrir une expérience où notre principale préoccupation sera de résoudre les énigmes et non de se demander sur quel bouton appuyer.

Le jeu table principalement sur ses énigmes environnementales. Au début, vous commencez seul, puis vous êtes accompagné par un petit cerf qui va grandir de plus en plus. Lorsqu’il est dans votre sac à dos, vous pouvez le poser avec X. Cela va avoir son importance, car vous ne pouvez pas sauter avec votre ami sur le dos, par exemple. Au fil de l’aventure, vous allez jongler avec les différentes possibilités offertes par les âges de votre compagnon et l’environnement tout autour de vous. Et il y a de quoi faire !Ce qui saute aux yeux dans ce jeu, c’est la direction artistique : elle est magnifique. Les effets de profondeur, les jeux de lumière, tout est fait pour vous plonger dans cette atmosphère légèrement inquiétante par moment et toujours onirique. Au fur et à mesure de votre progression, vous allez vous rendre compte qu’il y a une touche de magie dans ce monde. Que ce soit à travers votre compagnon ou à travers les embuches qui se trouvent en chemin.