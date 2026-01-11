Test de Deck of Haunts : Faites-les tous fuir !

Entrez si vous le pouvez !

Deck of Haunts ne vous donne que très peu de contexte : vous êtes un méchant, vivez dans un vieux manoir et n’avez qu’un but, celui de préserver votre cœur qui repose à l’intérieur. Que faire face aux curieux qui viennent enquêter chez vous ? Les manger, les tuer, leur drainer leur santé mentale bien sûr !



Vous allez donc devoir vous en occuper. Pour cela c’est simple : vous avez des cartes. Le jeu se déroule sur plusieurs nuits, 28 sont nécessaires pour gagner une partie. À la fin de chaque nuit, un calendrier s’affiche, vous montrant où vous en êtes et ce qui arrive. Car comme dans tout rogue-like, vous allez devoir survivre à des évènements “aléatoires”. En réalité, l'aléatoire est très léger, puisque les calendriers se ressemblent d’une run à une autre, ce qui donne plus l’impression d'être face à un die and retry avec une dimension gestion et construction qu’à un véritable rogue-like.

Un manoir cosy et creepy

D’accord, d’accord, ce manoir ne sera cosy que pour vous et votre confort de jeu (encore que, mais nous y reviendrons). Car Deck of Haunts ne se contente pas de vous proposer un deckbuilder classique. Entre chaque nuit, vous avez la possibilité de modifier votre manoir. De l’agrandir, de déplacer des pièces, d’en changer le rôle et donc les effets sur vos humains-goûters. Au début, vous ne pouvez que déplacer ou ajouter des cases à des pièces existantes. Elles sont au nombre de trois : le salon, la cuisine et la chambre d’ami. Mais parmi les récompenses de chaque nuit, vous allez avoir des cartes pour upgrade votre manoir : nouvelles pièces, changement de rôle, etc. Par exemple, le clocher (dispo dans votre deck de départ) ajoute la pièce et fait apparaître la sorcière qui hante les lieux. Cette nouvelle entité vient perturber vos visiteurs et ajouter des buffs à vos attaques.

Grande idée mais manque d’optimisation

Bugs ou manque d’optimisation ? Malgré une idée intéressante, Deck of Haunts souffre de nombreux problèmes qui viennent entacher l’expérience de jeux. En premier lieu, parlons des soucis de lisibilité. Le jeu a de nombreux soucis visuels : les cartes ne sont pas lisibles, les textes se chevauchent s'il y en a trop, surtout sur les cartes pour modifier votre manoir. Pire encore, ces cartes clignotent, causant des effets visuels problématiques. A cela s’ajoute le fait que les textes sont en tout petit, provoquant des soucis de lisibilité.

Au second rang des problèmes, nous avons les soucis de sélection. À la manette, le placement des pièces, ou même la sélection des humains s'avère laborieuse. D'autant que comme les textes sont parfois en tout petits, il vous est souvent impossible de savoir pourquoi vous ne pouvez pas sélectionner cet humain ou faire telle chose. Cela se répercute sur la construction du manoir : des pièces qui affichent un coût de 0 vaut en réalité quelque chose selon où vous voulez la placer. Pourquoi ? Mystère, le jeu n’explique pas grand chose à ce sujet. Et niveau sélection des pièces, on compte aussi des cartes qu’il est impossible de désélectionner, qui finissent par se balader à l’écran sans qu’on sache trop pourquoi et par bloquer certaines actions. Pas trop pratique… Ce manque d’optimisation se voit aussi lors de certains événements et à la fin de chaque nuit. Le contraste entre le bord des items non sélectionné et sélectionné est si faible qu’il en devient quasi impossible de le voir, nous poussant à la faute, et à l’erreur par manque de visibilité.

Globalement le jeu manque d’informations. Même si un jeu qui ne nous prend pas par la main est plutôt plaisant, il y a quand même un manque d’informations pour nous permettre de saisir les subtilités du gameplay. On pourrait alors apprendre au fil des parties non ? Oui. Mais celles-ci sont particulièrement longues. Pour compléter les 7 premiers jours, il faudra compter environ 30 à 40 minutes. Et toujours avec le même deck de départ et le même manoir. Aucune variation… Alors 28 ? Ce n'est pas un problème en soi, mais cela demandera de la patience. D’autant que comme évoqué, les parties sont répétitives et l'aléatoire n’est pas vraiment présent.

Et tout ça est bien dommage : parce que l’idée de Deck of Haunts est vraiment chouette et pleine de potentiel. Le fait de jouer les antagonistes, de mélanger deckbuilding et construction de manoir, les idées étaient là mais l’optimisation pèche pas mal…

Côté gameplay, les choses sont relativement simples : vous disposez d’une main avec des cartes qui vont vous permettre de nuire à vos visiteurs. Pour cela vous disposez notamment d’attaque physique, mentale, et de quoi monter la tension. Cela permet d’améliorer les effets de vos attaques. Bien sûr, ce n'est pas tout : certaines cartes permettent de déplacer les intrus d’une salle à une autre, de les empêcher d’agir, de les bloquer dans une salle, il y a de quoi faire. Vous débutez toujours avec le même deck, mais pouvez gagner une carte à la fin de chaque nuit. Et le pool de possibilités augmente avec votre prise de niveau, là aussi au cours de la partie. C’est d’ailleurs assez déroutant au début de gagner des niveaux en cours de run et non à la fin de celle-ci comme on peut en avoir l’habitude. Mais on s’y fait assez vite surtout vu les cartes que ça nous permet d’obtenir.Vous pouvez récupérer les ronces, par exemple, qui vont coloniser une chambre d’ami et infliger des dégâts aux humains qui pénètrent dans la pièce. Et ainsi de suite. Deck of Haunts ne se joue pas vraiment au hasard. Il faudra bien connaître les effets de chaque carte, mais aussi les bonus des humains spécifiques (policier, prêtre, etc) pour venir à bout des 28 nuits !