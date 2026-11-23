A l’aventure !

Dans un premier temps, vous incarnez Lenora. Il s’agit d’une talentueuse archère qui se retrouve dans cette tour ambulante et qui va devoir la protéger. En tant que premier personnage jouable, vous allez aussi apprendre les premiers rudiments de gameplay. Le principe est simple : vous devez mener votre château au bout de sa route. Pour cela, le gameplay est celui d’un jeu en scrolling horizontal, avec des vagues d’ennemis qui arrivent de la droite et qu’il faudra empêcher d’aller à gauche et de faire des dégâts à votre tour. Vous aussi, en tant que personnage, disposez d’une barre de vie.

Lenora est donc une archère, et va pouvoir attaquer à distance. Vous apprenez donc à sauter, à dash pour esquiver et vous vous rendez compte que les ennemis sont de plusieurs types. Il y a ceux qui volent, ceux qui vous foncent dessus, ceux qui vous attaquent à distance, etc. Mais il y a plus : des obstacles à éviter, des gouffres dans lesquels ne pas tomber, l’environnement autour de vous est aussi un obstacle.

Et le rogue-lite dans tout ça ?

Castlebound est donc un rogue-lite. A la fin de chaque zone, vous allez pouvoir choisir le bonus que vous obtenez à la fin de la suivante. Il y a des cartes violettes, d’autres rouges (avec différents bonus disponibles), la possibilité d’obtenir de la monnaie ou encore de la santé. Niveau bonus, on a le droit à des augmentations de la taille de vos flèches, de dégâts, et ainsi de suite. Au début du jeu, vous n’aurez le choix qu’entre deux bonus. Il faudra acheter de nouvelles cartes et donc de nouveaux bonus auprès d’un mystérieux vendeur.

Mais pour cela, il faudra mourir ! En effet, à chaque échec de votre mission, vous réapparapissez dans votre tour ambulante. A l’intérieur se trouvent différentes pièces, occupées par des habitants essentiels à votre progression. Il y a là deux jokers comico-dramatiques qui vous vendent les cartes bonus. Un autre personnage vous permet d’augmenter vos caractéristiques de façon permanente. Et ainsi de suite.

Là où le jeu est particulièrement malin, c’est dans sa progression. Il s’agit d’un rogue lite, vous allez forcément mourir. Alors Castlebound exploite ces décès en cachant des choses dans les limbes. Des personnages à débloquer, des marchands, par exemple, qui vont s’échapper de la mort avec votre personnage.

Cela permet aussi d’aborder un point : la coop jusqu’à 4 joueurs en local. Cela donne un joyeux bazard très efficace. Puisque le scrolling est automatique, aucun des joueurs ne peut aller plus vite qu’un autre. Tout le monde pourra donc jouer ! Et ça fonctionne particulièrement bien, notamment dans les combats de boss ! Castlebound est calibré pour ce type de jeu en multi et ça fait bien plaisir !

Castlebound est un jeu en 2,5D avec des personnages entièrement en 2D, comme découpé dans du papier. Difficile de ne pas penser un peu à Paper Mario dans la façon dont ils avancent. Le tout est particulièrement bien rendu : l’univers est coloré et mignon, avec de nombreux petits détails qui se trouvent un peu partout.