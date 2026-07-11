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Call of Duty: Modern Warfare 4 Disponible sur Switch 2 depuis le 23/10/2026
Test de Call of Duty: Modern Warfare 4 (Switch 2)

Test de Call of Duty: Modern Warfare 4 : le retour du soldat Switch 2

Treize ans après Call of Duty: Ghosts sur WiiU, la saga d'Activision revient sur consoles Nintendo avec un jeu identique à ses voisins des autres consoles.

Test
Treize ans après sa dernière apparition sur une console Nintendo, Call of Duty fait son grand retour, et pas par la petite porte. Modern Warfare 4 est sorti sur Switch 2 le même jour que sur PS5, Xbox Series et PC, avec le même contenu, le cross-play et une progression partagée entre toutes les plateformes. Développée nativement par Infinity Ward avec le studio Digital Legends, cette version a dû faire des sacrifices techniques pour tenir dans la console hybride de Nintendo. Reste à savoir si l'essentiel a survécu au voyage.

Quel résultat final pour Call of Duty sur Nintendo Switch 2 ?

Il y a quelques semaines, nous avons eu l'opportunité de jouer, le temps d'un week-end à Call of Duty: Modern Warfare 4 sur Nintendo Switch 2. Nos impressions laissaient présager un jeu réussi mais qui faisait de lourdes concessions sur le plan technique, tout en gardant quand même une exigence technique ne détériorant pas plus que ça l'expérience du jouer.

Maintenant que la version finale du jeu est entre nos mains, est-ce que les équipes d'Infinity Ward et Digital Legends ont pu améliorer quelques petites choses avant la sortie ? Retours sur les qualité et les défauts d'un des jeux phares de cette fin d'année !

Un jeu moins beau techniquement mais jamais bancal !

Autant le dire tout de suite : Call of Duty: Modern Warfare 4 ne sera pas le jeu qu'on lancera pour montrer ce que la Nintendo Switch 2 a dans le ventre. Les textures sont nettement moins fines que ce que nous pouvons retrouver sur les autres machines, les visages prennent par moments un aspect lisse, presque en pâte à modeler, les reflets perdent beaucoup de détails, les ombres sont simplifiées et les éléments du décor apparaissent plus tardivement.
En mode TV, le jeu laisse le choix entre deux options d'affichage : un mode DLSS en 900p dynamique, qui peut tomber jusqu'à 450p dans les pires moments, et un mode anti-aliasing qui vise le 1080p. En portable, la résolution est dynamique en 720p et descend jusqu'à 360p dans les missions les plus chargées. Sur le petit écran, les défauts se remarquent moins, mais les ennemis au loin deviennent plus difficiles à repérer. Sur une grande TV, à l'inverse, les compromis sautent davantage aux yeux.

Le résultat est plutôt clair et net et le compromis est réel. Néanmoins, la résolution reste tout à fait tolérable pour une console comme la Switch 2 !

Côté fluidité, chaque mode a son propre objectif

En matière d'images par seconde, le jeu tourne entre 30 et 60 images par seconde. Le mode Campagne est verrouillé à 30 images par seconde tandis que le mode DMZ essaye d'atteindre les 40 FPS sur TV, et 30 en mode portable.
Le mode Multijoueur lui vise les 60 images par seconde mais c'est aussi le plus instable. En revanche, la latence sera cruciale pour les parties en ligne, notamment face aux autres consoles ayant des temps de réponse meilleur, sans parler du PC qui sera toujours imbattable sur ça.
Le résultat reste agréable manette en main, Pour le reste, l'éclairage et l'ambiance tiennent la route et, surtout, le jeu est strictement le même qu'ailleurs. Pour un titre où tout le monde joue ensemble en ligne, c'est cette parité qui compte.

Un contenu au complet (et à l'identique !)

Le contenu proposé par Call of Duty: Modern Warfare 4 repose donc sur 3 piliers : un mode Campagne, le mode DMZ et le mode Multijoueur. La promesse d'Infinity Ward de proposer un jeu à l'identique en matière de contenu sur Switch 2 est tenue puisque tous les modes et les saisons en ligne sont bien présents !
Ce contenu a d'ailleurs un poids : le jeu occupe plus de 85 Go, ce qui représente un gros morceau pour une console ayant un stockage de base de 256 Go. A noter que même la version physique du jeu nécessitera un téléchargement puis le jeu vendu est une carte clé de jeu.
Le mode Campagne, tout d'abord, se découpe en une quinzaine de missions se déroulant pendant par l'invasion de la Corée du Sud par le Nord. Le spectacle est garanti et l'histoire des destins croisée intéressante !
Place ensuite au mode multijoueur, le gros morceau pour tous les fans de Call of Duty puisque c'est lui qui occupera les joueurs sur le temps long : de nombreux sous-modes sont disponibles et de nouveaux arrivent au fil d'évènements, c'est notamment le cas des modes Possession et Infectés qui ont fait leur arrivée pour Halloween.
Les autres modes permettent de s'affronter souvent à 6 vs 6 avec des modes plus habituels : Match à Mort par équipe, Domination, Ligne de front, Recherche et Destruction. L'une des nouveautés est Secteur Létal où les obstacles se déplacent sur la carte à chaque manche pour renouveler les affrontements.
L'autre nouveauté est le mode Guerre Terrestre : Avant-Poste où deux équipes de 32 joueurs s'opposent dans des batailles d'envergure. Vous évoluez alors dans un groupe de 1 à 4 joueurs.

Le mode DMZ en plat de résistance

Vient alors le dernier pilier qu'est le mode DMZ, la nouveauté de cette année. Il s'agit d'un mode d'extraction en monde ouvert où vous devez infiltrer la ville irradiée de Hajin. Le principe : se déployer seul ou en équipe, remplir des objectifs, piller, affronter l'ennemi et les escouades adverses, puis s'extraire avant la fin du chrono. A la fin de chaque mission, vous pouvez améliorer votre arbre de compétence et votre base d'opérations d'où sont initialisées les missions.
Ce mode se savoure mieux avec une équipe d'amis que tout seul, puisque chaque escouade compte 3 personnes, avec des rôles qui peuvent être partagés pour une meilleure stratégie de jeu. Le rythme des parties est également plus lent que les autres modes de jeu qui reposent davantage sur la qualité de tir.
A noter que le mode Warzone, de son côté, est proposé à part et arrivera avec la première saison, début novembre.

Côté contrôle, la Nintendo Switch 2 est dans son élément

La version Nintendo Switch 2 de Call of Duty: Modern Warfare 4 se savoure avec tous les contrôles possibles : en plus des contrôles au sticks habituels, Modern Warfare 4 propose une visée gyroscopique et, surtout, les commandes souris des Joy-Con 2. Cela permet d'obtenir une visée proche de celle sur PC, à condition évidemment de jouer poser sur une table.
Les options de réglage sont très complètes et permettent d'ajuster finement la sensibilité de chaque méthode de jeu, ce qui demande un petit temps d'adaptation. Le gyroscope constitue quant à lui un excellent entre-deux pour gagner en précision manette en main, notamment en mode portable.
Call of Duty: Modern Warfare 4 | Bande-annonce de la campagne
Retrouvez la vidéo sur YouTube
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Modern Warfare 4 sur Switch 2 réussit l'essentiel : offrir aux joueurs Nintendo le vrai Call of Duty, le même jour et avec le même contenu que tout le monde. Le multijoueur y garde toute son efficacité et le mode DMZ s'impose comme une vraie réussite de cette année.

Les compromis techniques restent bien visibles mais nous avons ici plus qu'un simple portage, un vrai jeu solide et ambitieux, à recommander à ceux prêt à ce compromis pour pouvoir profiter du jeu sur une console hybride.
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L'avis de Puissance Nintendo

Call of Duty: Modern Warfare 4 sur Nintendo Switch 2 est une réussite ! Le portage est complet et le jeu est techniquement au rendez-vous de nos attentes. A vos armes !

Jouabilité
La Nintendo Switch 2 ajoute une visée gyroscopique et des commandes souris Joy-Con 2 très réussies. Sur le reste, rien à redire.
Durée de vie
La campagne se boucle en moins de 10 heures, mais le multijoueur et surtout le DMZ, profond et addictif, assurent des dizaines d’heures de jeu. Les nouveaux modes ajoutés après la sortie prolongent encore le plaisir.
Graphismes
Les concessions sont nettes, surtout sur grand écran. L’ambiance et l’éclairage tiennent malgré tout la route, et la fluidité visée est respectée dans chaque mode.
Son
Pensez à télécharger le pack français disponible à part sur l'eShop, sinon vous aurez un jeu entièrement doublé en anglais par défaut. Pour le reste, l'habillage sonore est fidèle à la série en mettant en valeur la puissance des armes et le chaos des champs de bataille.
Intérêt
Le vrai Call of Duty, le même jour et avec le même contenu que sur les autres consoles, porté par une campagne touchante et un DMZ qui vole la vedette au reste, ça serait dommage de rater ça pour ceux qui attendaient le retour de Call of Duty sur consoles Nintendo !
Ergonomie
Les options de contrôle sont très complètes, avec cross-play et progression partagée. En revanche, l’écran partagé et le jeu en multi local sont absents. A noter que les menus sont vraiment longs et on s'y perd très facilement.

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