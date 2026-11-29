Remplir les albums de souvenirs !

Après Bluey le jeu vidéo en 2023, notre héroïne s’offre une nouvelle expérience vidéoludique. Cette fois, c’est dans un jeu de photographie, sorte de mélange entre Pokemon Snap et Toem 2. L’histoire est simple, mais il n’en faut pas beaucoup pour lancer l’aventure et l’imagination. Vous jouez Bluey qui va aller à différents endroits avec sa famille. Vous disposez d’un appareil photo et d’un album à remplir avec différents objectifs. Cela parait simple, mais il ne faut pas oublier une chose : Bluey s’adresse à un jeune public, dès six ans. Alors le jeu est lui aussi adapté aux plus petits.

Votre première zone, le parc, est l’occasion de vous montrer les tenants et aboutissants du gameplay. Comme dans Toem 2, vous dirigez Bluey à la troisième personne, en lui faisant explorer les lieux. Dès que vous sélectionnez l’appareil photo, vous passez à la première personne. Cependant, vous ne pouvez pas vous déplacer, juste regarder autour de vous. Pour les photos, deux touches sont importantes : A pour prendre un cliché et X pour demander à celles et ceux qui sont devant l’objectif de faire une pose rigolote.

Vous pouvez tout prendre en photo. Tout ce que vous voulez et autant de fois que vous le souhaitez. Deux cas de figure se proposent alors à vous : c’est votre première photo de cet oiseau, de ce tas de feuille, de ce hérisson, etc. Si cela figure dans votre album, alors vous débloquez un sticker lié à votre découverte. Si ce n’est pas la première fois, la photo sera stockée. A la fin de votre exploration, quand vous décidez de partir pour rentrer à la maison, vous pouvez choisir plusieurs clichés en surplus pour les garder. Les autres seront envoyés à vos grands-mères (et donc supprimées).

Des photos mais pas que !

Si le gameplay est avant tout basé sur la prise de photo et le fait de faire des albums, Happy Snaps possède d’autres atouts dans sa manche. Ainsi, sur les trajets, vous allez pouvoir prendre le plus de photos possibles d’un élément ou d’un animal, à la façon d’un rail shooter (comme Pokemon Snaps). A d’autres moments, vous allez pouvoir jouer aussi à tout casser, notamment lors de niveaux comme celui des grands-mères qui est très drôle.

Lors de ces phases, vous allez pouvoir cliquer pour prendre une photo ou déplacer le joystick pour déplacer ce qui doit l’être. Tous les contrôles sont parfaitement intuitifs. Les rappels à l’écran sont là aussi pour le jeune public, tout se fait très simplement. Les oiseaux et animaux présents existent tous : cela ajoute au côté ludique du titre et à son intérêt. Envie d’en apprendre plus sur ce petit oiseau adorable ? Vous avez son nom et pouvez le retrouver chez vous (enfin presque, certaines de ces espèces sont des oiseaux australiens, du fait de la nationalité de la série).

Plus encore, c'est une vraie exploration de l’univers de Bluey : la maison est la même que dans le dessin animé et vous allez pouvoir vous y balader. Il y a un côté assez magique, notamment pour les plus petits, à explorer les lieux de leur dessin animé favoris. La réalisation graphique est largement à la hauteur : c’est beau, coloré, les animations sont extrêmement fluides et le doublage parfait. Outre l’aspect interactif, il est difficile de faire la différence entre la version animée et vidéoludique tant la réalisation est bonne.

L’album est vaste : il vous faut un minimum de 15 points/stickers/photos pour pouvoir passer à la zone suivante, mais il y a bien plus de possibilités. Des indices sont présents, pour vous aider à savoir quoi faire et quand. Des photos secrètes existent même pour les plus téméraires et curieux ! Certains stickers s’obtiennent aussi en faisant des petites quêtes, des actions spécifiques, etc. Mais pour les découvrir, il va falloir parler aux gens et bien explorer les alentours.