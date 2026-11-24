Boris a besoin d’aide

L’histoire de Boris commence assez tragiquement : c’est un incendie dans le parc des Cévennes en France, qui sépare Boris de sa famille. Une introduction très actuelle, notamment après l’été dévastateur que nous venons de vivre. Mais pas de panique : Adorable Adventures est un jeu… adorable. C’est mignon, cosy et largement accessible au jeune public. Alors votre famille va bien. Et vous allez pouvoir (et devoir) la retrouver !

Suivez les odeurs de la nature. Adorable Adventures repose sur cette simple proposition : avec la gâchette, vous allez pouvoir sentir le monde autour de vous. Les odeurs sont alors visibles sous la forme de petites particules colorées qui flottent dans l’air autour de vous. Vous devez en suivre la piste pour trouver les différents points d’intérêts : fleurs, champignons, mais aussi votre famille. Plus vous sentirez une odeur, plus vous allez pouvoir l’ignorer. Pourquoi ? Car ignorez une odeur vous permet d’en sentir une nouvelle. Et comme Boris ne peut en sentir qu’une à la fois, cela prend son importance au fil du jeu.

Un grand parc… et quelques petits soucis

Rapidement, vous allez vous rendre compte que dans Adorable Adventures, il y a quand même assez peu de contenu. La carte est grande, mais son utilisation reste anecdotique et assez peu utile. Il est difficile de s’orienter avec elle, la rendant peu pratique. Les différentes odeurs sont très jolies à l’écran, mais on tourne rapidement en rond. La mécanique pour suivre l’odeur est intéressante mais rapidement redondante.

On sent aussi une orientation pour le jeune public, avec cette envie de découverte et d’apprentissage. Le jeu ne dure d’ailleurs que quelques heures, environ 3. Il est donc un peu logique que le contenu soit assez faible. Le jeu souffre cependant de quelques bugs graphiques. Il y a quelques bugs de collision, de soucis de textures. Et l’option “réapparaître” pourrait bien être très utile par moment… même si elle vous fait réapparaître un peu loin parfois. Et ces soucis ne semblent pas inhérentes à la version Switch si on regarde rapidement dans les commentaires des autres versions du jeu.

Adorable Adventures est un titre hybride : orienté pour le jeune public, il s’adapte assez bien à une expérience ludique avec pas mal d’apprentissage. Il sera moins efficace auprès des joueurs aguerris qui y verront plus la redondance de la mécanique et les quelques bugs graphiques que l’exploration de grands espaces.

Adorable Adventures propose une succession d’odeurs : vous allez pouvoir découvrir la nature, les fleurs sauvages, les paysages et quelques points d’intérêt spécifiques. Au fur et à mesure de votre progression, vous allez donc faire votre herbier, découvrir des photos, etc. Les informations délivrées par le jeu donnent un côté ludique et didactique au jeu.