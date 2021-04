Test de Cathedral (Switch)

C’était le bon vieux temps…

Le vieux pot a de la ressource

Fake old, true newbie!

Dès les premières notes de musique de l’écran titre, on sent déjà les sonorités de l’air 8 bit faire résonance avec cette image à l'ambiance étrangement si familière. Sans s’attarder, on lance une nouvelle partie. Pas de petite cinématique old school pour expliquer le contexte ni l’univers de Cathedral. L’action prend place justement dans la "Cathedral" avec une sorte d’âme qui prend la forme d’un chevalier en armure rouge armé d'une épée.Dès les premières minutes du jeu, on peut noter que les commandes et les déplacements sont assez intuitifs. Les développeurs n'ont pas réinventé la roue avec ce jeu. La maniabilité est bien au rendez-vous. Cependant les mouvements d'attaques de bases restent limités. Il y a une attaque de front et une attaque vers le bas quand on est en l'air.Très vite, le constat est assez clair. Ce jeu emprunte ces codes à toutes les vieilles références des années 80. C'est un univers d'inspiration gothique similaire aux anciens Castlevania, avec des séquences de plate-formes beaucoup plus proches d'un Megaman pour ne citer que ces deux licences. Même le changement d'un écran à un autre se fait en mode scrolling coulissant. Si c'est pas du jeu à l'ancienne ça !Celles et ceux nés durant ou avant les années 80, pourront immédiatement reconnaître le bel hommage réalisé à travers ce jeu. Le risque étant la comparaison trop flagrante avec ces aïeux, qui pourrait se percevoir dans la critique par un manque de personnalité propre.Avec ces quelques défauts valables selon les appréciations de chacun, plus objectivement qu'est-ce que l'aventure a à offrir ? Pas mal de choses à vrai dire.Les déplacements sont fluides, et il est agréable de voir que la difficulté n'est pas uniquement focalisée sur les ennemis mais bel et bien aussi sur l'exploration. Chaque pièce dispose de son propre pattern avec ses obstacles et pièges sans compter les monstres qui vous mettent des bâtons dans les roues. Chacun d'entre eux est assez pénible pour ne pas en avoir des hordes dans chaque pièce. Si vous pouvez traverser certains passages assez corsés tout en évitant les monstres, c'est aussi une solution très viable et fortement recommandée. Il n'y aucun système de points d'expérience, donc vous n'aurez qu'à jouer les pacifistes.Et pourtant même si vos intentions ne sont pas belliqueuses, vous devrez croiser le fer à un moment ou un autre. Pour cause, les boss sont obligatoires et ils vont vous en donner du mal. Cela étant dit, la difficulté est progressive et chaque boss mettra vos réflexes à rude épreuve.Il ne sera pas rare de recommencer soit les boss, soit les passages avant d'y arriver. C'est vraiment du jeu à l'ancienne où la difficulté réside non pas dans le mode “Hard” mais dans votre lecture du jeu et votre connaissance des patterns. Cela ne serait même pas étonnant de voir des pro réaliser des speedruns du titre.Malgré les apparences, le système de progression de l'aventure est clairement calqué sur les récents Metroidvania. Le monde est découpé en plusieurs zones, une quinzaine environ. Il est possible de consulter la carte à tout moment, et même de vérifier le pourcentage d'exploration de chaque zone du jeu. Et pour ne rien simplifier, il y a des passages secrets à foison. Vous avez même l'obligation d'en trouver certains pour avancer dans la quête principale.En parlant de quête principale, autre aspect qui traduit son appartenance de jeu moderne, il y a de nombreuses quêtes secondaires. Au fil de l'histoire vous trouverez une ville avec des PNJ qui vont vous donner des conseils, et même des quêtes secondaires pouvant mener à de très importants upgrade. Du genre, trouver une nouvelle épée bien plus puissante ! Heureusement qu'il y a des téléporteurs pour chaque zone. Vous imaginez vous retaper tout à pied ?L'équipement sera d'ailleurs indispensable pour avancer. Ils seront acquis soit via votre progression de l'axe principal, des quêtes secondaires ou moyennant finance. Même si les ennemis ne rapportent pas d'XP, ils rapportent de l'or. Et l'or vous allez en avoir besoin. Sauf que si vous mourez, vous en perdrez une petite partie, et retournerez au dernier checkpoint. Tiens tiens, dis donc ça rappelle un peu les mécaniques de jeux Souls like ça ! Non ? Heureusement il y a une banque qui fait également office de boutique vous permettant de stocker votre or sans risquer de le perdre une fois mort. Les gars ont tout compris, stocker votre or pour que vous le dépensiez chez eux !Parallèlement aux équipements qui viendront compléter votre panoplie, vous devrez aussi trouver diverses capacités telle que le double saut pour continuer à vous enfoncer au fin fond du monde de Cathedral.