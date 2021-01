Test de Super Meat Boy Forever (Switch)

Super Meat Boy premier du nom : c’est quoi ?

Super Meat Boy Forever : quelles nouveautés ou plutôt quelles différences ?

15/01/2021 Super Meat Boy Forever

Une difficulté à en pleurer ?

15/01/2021 Super Meat Boy Forever

Super Meat Boy est un jeu de plates-formes « hardcore » sorti en 2010 tout d’abord sur Xbox 360 et PC puis sur diverses consoles dont la Wii U en 2016 et la Nintendo Switch en 2018. Le joueur y contrôle Meat Boy, un morceau de viande avec des yeux, qui part à la rescousse de sa petite amie Bandage Girl enlevée par le démoniaque Dr Fétus.Le joueur devait ainsi traverser des dizaines de niveaux en glissant notamment le long de murs à la verticale tout en essayant d’éviter des pièges mortels qui ne laissaient pas de place à l’erreur. Ainsi le joueur avait pour objectif d’arriver au bout des niveaux non sans les recommencer plusieurs fois, échec après échec, afin d’enfin maîtriser le gameplay « die and retry » et son level design calibré au millimètre.Dix ans après la sortie du premier opus, comment faire évoluer le concept ? C’est sûrement la question difficile que la Team Meat a dû se poser et les réponses apportées ne seront pas du goût de tous.L’histoire du jeu reste simple et efficace, Meat Boy et Bandage Girl sont désormais les parents d’un petit Nugget et c’est à son tour de se faire kidnapper par le Dr Fétus.Deux principales nouveautés se distinguent dans ce Super Meat Boy Forever, l’une d’elle est à chercher du côté du gameplay et l’autre du côté du level design.Côté gameplay, grosse révolution dans la mécanique de Super Meat Boy : Le Runner ! Désormais vous ne dirigez plus les déplacements de Meat Boy (ou tout autre personnage déblocable) au doigt et à l’œil. Celui-ci se déplace automatiquement vers l’avant. L’interaction ne s’effectue que par deux boutons « A B X ou Y » pour sauter et donner un coup et le « Joystick gauche » vers le bas pour glisser, se baisser, effectuer un plongeon.Hélas les runners, bien adaptés aux jeux mobiles via l’interface tactile, trouvent vite leurs limites sur consoles. On se surprend très régulièrement à vouloir diriger le personnage et à utiliser le stick gauche par réflexe comme si nos actions avaient un impact sur Meat Boy, alors que non. Dès lors, malgré un gameplay facile à maîtriser sur le papier celui-ci ne s’avère pas si naturel que ça et l’on se retrouve souvent à effectuer de mauvaises manipulations.Côté level design, les niveaux ne sont plus des créations uniques. Les créateurs ont designé des dizaines et dizaines de portions de niveaux que l’on peut apparenter à des « pièges ». Ces derniers sont aléatoirement agencés dans les différents niveaux et mondes du jeu au début de la partie. Ainsi, si vous terminez le jeu et que vous recommencez une partie, vous ne rencontrerez pas exactement les mêmes niveaux.Le « Forever » de Super Meat Boy Forever prend donc ici tout son sens. La question est de savoir si cette nouvelle manière de procéder nuit à la qualité du titre ou lui permet de gagner en fraicheur ? Et bien si effectivement l’on peut regretter que cette façon de procéder diminue la cohérence créative unique à chaque niveau, elle permet de gagner en re-jouabilité et effet de surprise.Je ne peux sereinement rédiger mon test sans consacrer un paragraphe à la difficulté du jeu.Super Meat Boy premier du nom était déjà considéré comme un jeu à la difficulté élevée, dont le gameplay facile à assimiler nécessitait du skill, des réflexes et beaucoup de persévérance pour le maitriser. Un Die & Retry avec un grand D.Super Meat Boy Forerver garde cette même philosophie dans la difficulté de son level design. Parfois la manière de passer une zone est précise à un millimètre près (via un enchaînement de sauts à effectuer par exemple) et nécessite des dizaines d’essais pour d’abord comprendre ce que l’on attend de nous, puis pour y arriver.Mais cette difficulté est accentuée par son nouveau gameplay moins précis, laissant plus de place à l’erreur.Ainsi pour la comparaison, Super Meat Boy Forever, résulte d’un gameplay à la Super Mario Run combiné aux niveaux les plus extrêmes de Super Mario Maker.Tout le monde n’a pas la patience, la dextérité et l’envie de buter des dizaines et dizaines de fois sur la même portion de niveau ou de passer plus d’une heure à tenter de vaincre un Boss.Je vous invite donc à bien prendre en compte ce facteur si vous hésitez à investir dans le jeu. Une démo n’aurait pas été de trop pour permettre aux joueurs de découvrir s’ils sont ou non « Super Meat Boy » compatibles.