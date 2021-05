Test de Shin Megami Tensei III (Switch)

Au revoir Dante, Fils de Sparda

La Conception des démons

Chasseur de têtes démoniaques

Galerie images 18/05/2021









Le Press Turn, un système révolutionnaire

Galerie images 18/05/2021









C’était il y a déjà 16 ans que nous découvrions avec énormément de curiosité ce JRPG édité par Ghostlight sur PS2 en Europe. Les studios Atlus étaient encore peu connus en Occident.Pourtant ils avaient réussi à obtenir une collaboration de Capcom dans la conception du jeu. Car dans un univers peuplé de démons, qui d’autre que le célèbre chasseur de démons de la saga Devil May Cry, aurait pu être un meilleur invité d’honneur ?C’est sans doute grâce à la présence de Dante que le jeu a attiré l'œil dans nos contrées ignorantes. Avec cette campagne de marketing fort bien menée, la sauce a pris. Mais Dante ne fut pas la seule clé de cette réussite. SMT3, même sans le charismatique fils de Sparda, est sans doute l’un des meilleurs JRPG de tous les temps! Aujourd’hui encore après tant d'années, les fans en parlent avec ardeur et passion.La version remasterisée qui va arriver correspond plutôt au remaster de la seconde version du jeu sortie exclusivement au Japon en 2008. Il s’agit de la version Shin Megami Tensei III : Nocturne Maniax Chronicle Edition, vendue uniquement avec l’édition collector d’une autre licence, se déroulant dans le même univers, Devil Summoner 2: Raidou Kuzunoha vs. King Abaddon. Dante est remplacé par l’invocateur de démon, Raidou, un personnage propre à la saga des SMT. Pour les fans du semi-démon, un DLC payant, incluant la version avec Dante, sera prochainement disponible.Après cette explication sur le contenu qui diffère un peu de nos souvenirs, un petit cours d’histoire s’impose, pour les personnes qui n’auraient pas eu la chance de mettre les mains sur cette merveille en 2005. Le récit prend place dans un Tokyo contemporain, où vous êtes un lycéen qui est invité à retrouver sa professeure avec deux de vos camarades.L’endroit du rendez-vous est un hôpital du quartier de Shinjuku. Ignorant ce qui vous attend, c’est à partir de là que la “Conception” aura lieu. Cet évènement va changer le monde des humains et sera l’avènement des démons. Rapidement vous vous retrouvez dans un monde rempli de monstres. Un étrange duo vous offre un “Magatama” afin de vous changer en demi-démon : un Magatama est un vers démoniaque conférant à son hôte des pouvoirs démoniaques.Votre but sera de trouver votre “Raison” afin de façonner ce nouveau monde vierge à votre image. Le scénario vous offrira plusieurs possibilités et plusieurs fins différentes en fonction de vos choix. Au cours de votre progression vous serez amené à interagir avec les différentes factions qui s’affrontent. Libre à vous de choisir leur “Raison” ou de trouver la vôtre.Comme on le disait plus haut, Raidou, remplaçant de Dante, apparaîtra plusieurs fois dans votre périple mais ne rejoindra votre équipe que si vous faites les bons choix scénaristiques. Même si son intégration dans l’histoire ne change rien aux événements, la mise en scène a été adaptée de par sa présence.Dante nous manquera dans la version de base de ce remaster. Son remplaçant, totalement dénué de charisme et de parole ne sera malheureusement pas aussi “Stylish.”Si vous vous sentez seul dans la première demi-heure de jeu, vous allez rapidement être submergé par les membres de votre troupe. Les rencontres étant aléatoires et déferlantes, chaque ennemi pourra intégrer votre équipe si vous savez comment leur parler.C’est le principe des SMT, et le 3ème volet ne fait exception à cette règle. Il y a un petit côté Pokémon : “Recrutez les tous!” Mais ils ne seront pas aussi choux que ces derniers. Le character design très particulier sans manquer de talent ni d’esthétique, n'est pas adapté aux plus jeunes d’entre nous.Le registre s’inspire directement de diverses religions et mythologies du monde entier. C’est incroyablement riche et varié. Vous aurez même la possibilité de vous perdre des heures durant, sur la fiche d’information de chaque démon. Vous pourrez consulter un descriptif narrant les origines et les inspirations de la créature, avec accessoirement toutes ses statistiques et compétences sur le côté.Mais que faire de tous ces démons qui ne demandent qu’à être recrutés par vos soins ? Il faut alors prendre la direction de la Cathédrale des ombres afin de procéder au rituel de fusion. Il y en a déjà beaucoup et plus il y en a, plus il y a de combinaisons possibles.Le bestiaire est divisé en plusieurs grandes familles de démons; les fées, les bêtes, les revenants, etc...Le principe est assez simple. Il faut prendre deux démons, et les fusionner pour en obtenir un troisième. Il faut jouer avec les différents types pour en obtenir de nouveaux, ou impossible à recruter sur le terrain.Le démon qui naîtra de cette fusion héritera de certaines compétences de ces deux parents. Le nombre de capacités héritées dépend du niveau des démons qui auront servi de base. Ce remaster apporte un petit changement fort appréciable. Avant, les compétences héritées étaient complètement aléatoires. Il fallait bien souvent sauvegarder avant d’aller procéder à vos fusions. C’était au bout de plusieurs reset que vous finissiez par obtenir le démon parfaitement comme vous le vouliez.Aujourd’hui c’est fini. Le système vous propose d’aller piocher directement les compétences qui vous intéressent. Rien n’est plus simple aujourd’hui que de créer un démon faible face à la foudre, avec une compétence passive “Annul foudre” hérité de l’un de ces parents, le rendant ainsi insensible à ce qui devait être son point faible. Cependant vous ne pourrez pas créer de démons ayant un niveau supérieur au vôtre.Pourquoi parlons-nous de point faible ? Pourquoi est-ce si important ? Tout simplement parce que c’est essentiel pour remporter vos combats. Ce n’est pas juste un avantage sur vos ennemis, c’est carrément une stratégie de victoire. Négliger les points forts et faibles de votre troupe ou de vos ennemis pourra rendre votre expérience effroyablement difficile et laborieuse.Les SMT sont connus pour être des JRPG à la difficulté bien élevée. SMT3 en est un digne représentant et il est agréable de voir que la difficulté n’a pas diminué avec le remaster. Il y a même un mode difficile pour les amateurs de défis. Les combats s’ orchestrent à peu de choses près comme dans un Dragon Quest avec 4 personnages, vous et 3 autres démons tirés dans votre réserve.Pour en revenir à l’importance de maîtriser à la perfection les atouts de chaque créature; c’est parce que SMT3 avait introduit le système du “Press Turn.” Complètement révolutionnaire à son arrivée, le principe du Press Turn est de gagner ou de perdre un tour d’action en fonction de l’exploitation d’une faiblesse. Lancer un sort de feu sur un monstre qui craint cet élément fera gagner une action à votre équipe de 4. Ce qui vous donnera la possibilité d’attaquer 5 fois au lieu de 4 fois, ainsi de suite si vous arrivez à enchaîner les faiblesses ainsi que les coups critiques.Cependant, ce système est limité. Vous ne pouvez pas continuer à attaquer à l’infini. Cela serait trop facile. Les actions bonus octroyées par ce système sont en quelque sorte des demi-actions. Le nombre d’actions disponibles est affiché en haut de l’écran de combat et sont représentés par des petites têtes de monstres. Quand elles clignotent, c’est qu’il s’agit d’un tour bonus. Quand elles sont immobiles, c’est que vous pouvez gagner une action.Aussi jouissif que puisse paraître ce système si vous l'exploiter correctement, il est également très punitif. Si vous ratez votre attaque par manque de précision, ou si vous effectuez une attaque inefficace, vous perdrez des actions pouvant mettre fin à votre tour prématurément. Pire encore, votre tour peut carrément s’annuler si votre adversaire absorbe votre attaque.Comme pour les fusions, il ne sera pas rare de devoir recharger sa dernière sauvegarde après une défaite cuisante face à un boss dont vous ne connaissez rien. Un bon conseil pour vous si vous débutez, sauvegarder régulièrement, et surtout faites plusieurs sauvegardes à différents moment de votre progression.