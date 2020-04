Test de Mushroom Heroes (Switch)

Un jeu de plateforme dont les champignons sont les héros

Mushroom Heroes nous ramène clairement à l’époque de la Snes et ses nombreux jeux de plateforme, un genre particulièrement à la mode dans les années 90. Alors même si les graphismes de type 16 bits ne sont pas extraordinaires, ils sont tout à fait lisibles, le tout accompagné de musiques oldies plaisantes.





Le titre étant lancé à prix mesuré à 5,99 € (20% de réduction d’ici son lancement au 30 avril, ce qui ramène l’ardoise à 4,79 €), il fait partie de ces petits titres suffisamment addictifs et bien réalisés pour trouver place sur votre console.

Un peu à la manière de The Legend of Zelda: Tri Force Heroes, vous allez diriger trois personnages, ici des champignons aux possibilités complémentaires. Dombi avec son chapeau bleu, peut tirer ou pousser des objets, ce qui est très utile pour positionner ainsi certaines caisses et atteindre des objets en hauteur. Il peut également bloquer les projectiles ennemis avec son bouclier.





Criquet avec son chapeau rouge est le plus agile du groupe. Il saute plus haut et peut également se coller à certains murs (on les reconnait avec une petite couleur verte à leur surface) afin de manipuler un levier ou atteindre une cache.





Youpi avec son chapeau vert peut tuer vos ennemis avec son arc, l’arc pouvant aussi faire exploser des bombes à distance ou briser des murs pour dégager un passage.



L'union fait la force et en grimpant les uns sur les autres, on atteint les plateformes autrement inaccessibles. Ici Dombi bloque le tir provenant de la bouche serpent (attention, il ne faut pas de contact direct).En alternant ainsi ces différentes possibilités et en pressant sur une touche pour passer d’un champignon à l’autre, on accède au mécanisme permettant de débloquer la porte donnant sur le niveau suivant. En collectant des points (de petites pièces d'or), vous pourrez valider chaque niveau par un, deux ou trois champignons. A vous de tenter de réussir à tout compléter. Vous avez trois cœurs qui se diluent à chaque choc, la chute dans le vide vous invitant à recommencer. Vous devez garder votre trois champignons vivants, il n'est pas possible de terminer un niveau avec un seul.

Mais pourquoi ces champignons ne vont pas jouer avec Toad ?

Il faut un scénario prétexte pour lancer la quête, on reste dans du très classique. Il faut croire que la vie est saine dans le royaume de Boduria, car le roi champignon Bodur est à sa tête depuis 1000 ans. A ses côtés, son fidèle sorcier Gaddar. En fait, fidèle, c’est beaucoup dire, l’usure du temps ou peut-être l’impossibilité de continuer à voir chaque jour le souverain, même en peinture, à coller de l’urticaire à Gaddar, seul champignon vénéneux du pays. Il se lance dans un projet (démoniaque évidemment) : celui de transformer certains des champignons du village en champignons vénéneux car Gaddar considérait les champignons non toxiques faibles et avilis.



Le plan échoua, Gaddar fut exilé du royaume sans avoir été remercié pour avoir mis un peu d’animation en 1000 ans de règne et on se doute que le fourbe va vouloir se venger un jour. Il part avec un atout d’importance : il est le seul à détenir l’antidote contre le poison.





Le roi met sur pied une opération commando en faisant venir devant lui la A-team du royaume, composée par trois de ses meilleurs guerriers, pour capturer Gaddar et surtout ramener l’antidote. Voilà vos deux objectifs, et c’est parti pour l’exploration des différents niveaux jusqu’à atteindre la tanière de Gaddar.

Le principe du jeu est éculé, les commandes répondent bien sous les doigts, on peut regretter de ne pas avoir accès aux commandes tactiles comme sur mobile. Mais le jeu, une fois lancé, réussit à séduire, des plus jeunes aux plus âgés, à raison de quelques niveaux par jour. Uniquement jouable en solo, sans option online, c'est clairement un jeu à jouer en mode nomade dans son canapé.

Mushroom Heroes Nintendo Switch Gameplay 27/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nous remercions le studio espagnol Dolores Entertainment pour nous avoir fait parvenir un code nous permettant de réaliser ce test.