Test de Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau (Switch)

« Voici l’autre histoire des Prodiges... »

Sorti en 2014 sur Wii U, en 2016 sur Nintendo 3DS et en 2018 sur Nintendo Switch, Hyrule Warriors s'est vu décliné en différentes versions apportant à chaque fois son lot de petites nouveautés et de DLC payant offrant nouveaux personnages et nouvelles armes. Un succès qui témoigne de la réussite du partenariat entre Nintendo et Tecmo-Koei. Adapter la licence The Legend of Zelda au style des Dynasty Warriors était un challenge compliqué : associer un jeu connu pour son univers et ses aventures à une série de beat them all.Et voilà que la collaboration est renouvelée. Il ne s'agit pas cette fois de faire du fan service en permettant aux joueurs de contrôler une panoplie de personnage, en dépit d'une certaine cohérence scénaristique. Pas moins de vingt-neuf personnages issus de plusieurs jeux pouvaient prendre part à des batailles épiques où vous devrez faire face à des centaines d'ennemis, auxquels il faut ajouter certains boss dans des modes particuliers dans les premiers opus.En cela, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est le bon héritier d'Hyrule Warriors premier du nom. Pouvoir changer de personnage au cours de chaque mission, mécanique introduite à partir d'Hyrule Warriors Legends, vous permettra de profiter de tout le potentiel de chaque personnage. La tablette Sheikah vous permettra quant à elle d’ajouter un semblant de stratégie face à des ennemis surpuissants afin de les déstabiliser et de les vaincre en espérant ne pas trop y laisser de cœurs au passage.Si les fans des musō seront en terrain conquis et n'auront pas de mal à trouver leurs repères, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau reste un épisode à part entière. Oubliez les innombrables missions du mode Aventure sans lien avec le scénario qui vous permettent dans de rares cas de débloquer un costume ou d'améliorer votre arme qui peuvent désormais être amélioré chez le forgeron. Toutes les missions annexes sont cette fois directement mêlées à l'intrigue principale. Disponibles sur une carte, réaliser une de ces quêtes vous donnera accès à un nouveau marchand qui vous délestera de quelques rubis, à une nouvelle recette ou bien à une nouvelle compétence vous aidant dans votre aventure. On assiste à une inversion d'objectifs. Dans les premiers Hyrule Warriors, le scénario était mis au service du gameplay, répétitif mais grisant ; L'Ère du Fléau est un musō permettant de raconter une nouvelle histoire.En annonçant Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, Nintendo et Koei Tecmo souhaitent permettre au plus grand nombre de découvrir les événements qui se sont déroulés une centaine d'années avant The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Nintendo a fait avec ce dernier le choix de laisser les joueurs dans le flou en ce qui concerne l’histoire et les événements ayant amené le royaume d’Hyrule à un tel désastre. Ensemble, ils corrigent cela, sans doute à outrance, en proposant un titre ultra scénarisé comptant plus d’une cinquantaine de cinématiques entièrement doublés avec les voix du jeu d’origine, qui nous permet de vivre entièrement l’aventure de manière détaillée, avec émotions et impatience.Avec la version de démonstration, ils nous avaient alors déjà permis d’entrevoir que l’intrigue d’Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau allait être un peu plus complexe qu’attendue avec ce petit Gardien qui lors de l’introduction du jeu utilisait une mystérieuse capacité. Cette dernière lui permettra de voyager dans le temps afin de permettre à Link, Zelda et l’ensemble du royaume d’Hyrule d’empêcher l’apparition du Fléau Ganon. Cependant, n'espérez pas connaître les événements tels qu'ils auraient dû se passer si le petit Gardien n'était pas intervenu. Les adeptes des paradoxes temporels et de voyage dans le temps le savent bien : changer un petit détail dans le passé peut avoir de lourdes conséquences. Dès lors, ne prenez pas pour acquis l'éveil du Grand Fléau et la destruction du royaume d'Hyrule tels que vous les connaissez dans Breath of the Wild.Si ce futur n'est pas complètement révolu, l'avenir est de nouveau incertain. Link et ses compagnons arriveront-ils à sauver le royaume ? Nous ne le dirions pas même si nous en avions le droit pour vous laisser le plaisir de le découvrir par vous-même. Sachez toutefois que le Gardien ne se contente pas d'apporter la solution sur un plateau d'argent. Péripéties, retournements de situation, impasses et désespoirs seront au rendez-vous. Comptez ainsi une dizaine d'heures pour venir à bout de l'aventure principale en ligne droite et de nombreuses heures supplémentaires pour compléter l’ensemble des missions annexes présentes sur la carte d’Hyrule.Bien que n’y prêtant que peu d’attention lorsque nous avons joué à la version de démonstration ou encore lors de notre seconde preview, il est temps pour nous d’aborder l’aspect technique d’Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau. Bien évidemment, nous n’avions que peu d’attente de ce côté-là étant donné que les musō ne sont pas connus pour être une vitrine technologique, ce jeu souffre malheureusement aussi de chutes de framerate bien trop fréquentes, qui le sont encore plus à deux joueurs ou lorsque l’on contrôle une Créature Divine. Elles disparaissent un peu lorsque l’on joue en mode portable, mais sont remplacées par un effet flou notable ainsi qu’une distance d’affichage plus faible qui font que les ennemis ou décors apparaissent à quelques mètres.Notez cependant que le jeu bénéficie d’une direction artistique solide issue de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, avec de nouvelles créations du côté du bestiaire qui sont plus que bienvenues. Musicalement, l’Ère du Fléau se démarque avec de nombreux thèmes qui ont été réorchestrés de manière si réussie ; mention spéciale pour le thème principal du jeu qui varie au fil de votre aventure, signe d'un sound design réfléchi qui magnifie le travail de Manaka Kataoka et de Yasuaki Iwata.