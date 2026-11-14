Test de Dragon Quest Monsters: Le prince des ombres

Le faux Pokémon-like

Dragon Quest : Pokemon, c'est ainsi que ThibaultPN avait sous-titré la sortie de Dragon Quest Monsters: Joker en 2008 sur Nintendo DS accompagné d'un 15/20. Mais peut-être ne connaissez vous pas la série alors revenons rapidement sur ses mécaniques empruntées à Pokémon.

L'univers Dragon Quest est monde d'heroic-fantasy dans lequel le héros et ses amis, contrôlés par le joueur, doivent affronter un mal après un parcours parsemé de donjons et autres lieux à explorer remplis de créatures à affronter, autrement dit, des monstres. C'est le concept classique du RPG. Mais la série a développé son propre spin off avec Dragon Quest Monsters. La recette reste grandement la même a un détail près : vous ne contrôlez plus un héros et ses amis mais un... dresseur de monstres. Une personne capable de faire de ces vilaines créatures à affronter, des animaux de compagnie. Le système de combat reste le même que dans un RPG, à la nuance donc que vous n'infligez pas des dégâts au travers une équipe composée de héros en armure ou tissus, mais de créatures.

Pokémon n'est donc pas très loin mais il y des nuances importantes. La capture ne nécessite pas d'objet et ce sont en fait les monstres de votre équipe qui vont... impressionner l'adversaire, au point que celui-ci souhaite vous rejoindre ou pas. D'ailleurs l’équipe adverse peut bien entendu être composée d'un plusieurs monstres. Si vous parvenez à amadouer l'un d'entre eux, le combat est terminé, sans le moindre gain d’expérience même si vous étiez parvenu à les réduire en nombre.





Autre nuance importante, il n'y a pas d'évolution. L'obtention de nouvelles créatures se fait soit par la capture, soit par la fusion de deux d'entre elles. Alors oui, avec Dragon Quest Monsters, 1+1=1. Mais cette opération a normalement la capacité de vous octroyer un monstre de rang supérieur (ou égal) à ceux des monstres fusionnés. Cela implique donc de meilleures caractéristiques de base.

Sachez que les rangs vont de F (très faible) à SS (très puissants) et que pour pouvoir fusionner un monstre, il faut qu'il ait atteint le niveau 10 au minimum. Chaque gain de niveau augmentera ses caractéristiques et lui octroiera parfois des points de compétences. Ceux ci peuvent être dépensé dans des listes de compétences. Une créature peut avoir plusieurs de ces listes dont les capacités débloquées dépendent des points qui y sont dépensés. Pour clôturer sur le titre de cette section, si Monsters est comparable à Pokémon, c'est tout de même relativement de loin.

Et la recette marche ?

Le concept est plus subtil que ce qui est décrit jusqu'à présent mais hélas, la série semble se perdre dans ses mécaniques au points que cet épisode nous paraisse bâclé. Avec plus de 500 créatures et plusieurs dizaines d'heures de jeu pouvant facilement atteindre la centaine si vous souhaitez collectionner toutes les créatures, il nous apparaît que la série tourne en rond avec cet épisode qui nous semble avoir été fini dans la précipitation.

Le design des menus et autres interfaces nous parait bâclé, et l'histoire, qui se veut être un prélude à Dragon Quest IV a beau être intrigante au début, elle tire tellement en longueur que l'ennui s'installe. L’aventure se révèle ainsi n’être qu'une succession d’étapes consistant à aller d'un point A à B en explorant la zone entre ces 2 points de fond en comble pour capturer toutes les variétés de créatures susceptibles de s'y trouver. Vous aurez alors un petit donjon a explorer avec un boss a affronter en guise de final. Cela fait, votre réputation augmente alors dans le secteur ce qui favorise vos chances de capture. Ensuite a vous de voir si vous souhaitez ou pouvez fusionner des monstres pour en obtenir de nouveaux et partir dans la nouvelle zone à explorer.





En parlant d'exploration d'ailleurs, il nous parait important de mentionner un mécanisme de saison dont la transition graphique est plutôt réussie. Au gré des saisons, des parties de zones peuvent devenir inaccessibles ou au contraire, explorables. Des créatures différentes peuvent aussi se montrer. Hélas, l'effet cell-shading ne suffit pas a masquer le manque de finitions du jeu, rendant le tout relativement fade.

Si visuellement, la patte graphique d’Akira Toriyama est respectée, il est dommage que l’aspect technique du jeu en gâche le plaisir. Il suffit ainsi d’être à une dizaine de mettre d’un monstre pour que l’animation de ses déplacements s’en retrouve saccadée. On remarque ainsi des chutes de framerate assez facilement durant l’exploration et des éléments du décor qui apparaissent assez tard, provoquant pas mal de pop-in. La qualité d’image globale est même assez floue, donnant l’impression que celle-ci est rendue dans une résolution assez faible puis redimensionnée pour la taille de l’écran.



Un comportement étrange du jeu, c’est celui de vous imposer de (re)nommer toutes les créatures capturées. Le nom original de chaque créature est renseigné par défaut, mais.. une limitation technique rend la situation cocasse. Le nom ne peut pas dépasser 16 caractères et cela a un impact sur certaines créatures dont le nom original dépasse cette limite. Du coup, le nom est tronqué. C’est… ballot et démontre un manque d’attention et de qualité des tests réalisés.