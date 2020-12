Test de Akuto: Showdown (Switch)

Jeu de combat en arène, entièrement en local, et permettant de s’affronter jusqu’à quatre joueurs en simultané (ou via différents bots pour combler les manques), Akuta: Showdown vous permet de vous confronter à vos adversaires à coup de grenades, pistolets et surtout katana.





Le but est simple : survivre, il ne doit en rester qu’un (un petit côté Highlander). Graphiquement très stylisé au niveau des personnages (vous vous différenciez uniquement par un choix de couleur), vous arpentez chaque stage sous une vue 3D isométrique en tentant de vous mettre à l’abri, récupérer les divers bonus et surtout en taillant dans le lard.





Un petit décor de Japon médiéval sympathique, mais vous aurez aussi beaucoup d'ambiance Far West ou une ville plus contemporaine.Cela éclate dans tous les sens, les corps démembrés restent au sol, créant quelques accumulations dans les décors. Vous mourez, vous réapparaissez ailleurs dans le décor, à vous de ne pas mourir 4 fois (vos réserves de cœurs sont visibles au quatre coins de l'écran, vous pourrez augmenter le nombre en récupérant des boucliers) sinon vous resterez spectateur jusqu’au dénouement final.





Vous n’êtes pas obligés d’abattre le plus d’adversaires, vous pouvez les laisser s’entretuer et venir discrètement porter le coup de grâce. Le gameplay est assez nerveux et la prise en main demande quelques minutes d’adaptations, car la première partie est un peu déstabilisante.



Amusantes ces petites images de fin de stage, avec les cadavres des autres tout autour de vous. C'est une violence stylisée mais bien réelle (d'où le PEGI 16).Si chaque décor est correct, il recèle quelques pièges, comme des trains ou des voitures qui passent rapidement à travers le décor, écrasant tout personnage qui se trouverait sur sa trajectoire. La première fois, il n’est pas toujours simple de repérer certains points de passage avec les obstacles du décor, ce qui peut être fatal quand nous sommes pourchassés par un adversaire.



Le titre se montre assez addictif, surtout si vous jouez contre des adversaires réels, vous grimpez en niveau en débloquant à chaque fois différentes customisations (des tenues principalement). Bref un titre basé sur le skill et les réflexes.



Eh oui, les personnages sont dans un style très stylisé et il faut parfois avoir de bons yeux pour les repérer à l'écran.Le niveau ci-dessus se révèle très sympa et piégeux à plusieurs !

Tout n’est pas rose

Le principe du jeu en fait un titre assez répétitif et après avoir testé l’ensemble des stages en solo avec bots et effectués quelques combats, vous aurez fait le tour du jeu. C’est clairement un titre à ressortir en soirée entre ami(e)s, sans se prendre la tête, ou à piocher en jeu immédiat pendant une virée en transport en commun. L'action est rapide et intense.





Parfois l’action est un peu confuse et la taille des personnages vraiment petite. La console posée sur la table et manette en main, il a fallu parfois se rapprocher pour bien comprendre l’action et surtout repérer l’endroit où nous avions réapparu. Un petit défaut moins sensible quand on joue console en main ou sur une grande télévision.





Voici vos aires de combats, de qualité, même si certaines sont un peu moins lisibles que d'autres.On regrette aussi qu’il n’y ait pas plus d’armes. Le katana est devenu notre arme de prédilection, surtout qu’il est incassable, on a eu un peu plus de mal à gérer efficacement les grenades au départ.







Quelques défis achievements à débloquer pour se donner de la motivation, dommage que l'on ne puisse pas voir ce que c'est pour tenter de les réaliser, nous n'avons que la mention "blocked" en attendant de les avoir réussi par hasard.Vous pouvez choisir de vous affronter en trois rounds minimum, vous choisissez les maps que vous souhaitez (le "?" vous donnant un tirage aléatoire) et à la fin de chaque affrontement de stages, vous avez votre score. Soyez bon pour augmenter votre skill et votre level, pour débloquer tout ce qui peut l'être.

Le titre est d’abord sorti sur PC Steam et il semble que dans les premières versions, il y avait un éditeur de stages et d’autres cartes qui sont passés à la trappe, avant la sortie finale du jeu (y compris sur PC, le portage Switch n'est pas en cause). C’est bien dommage, car cela aurait porté un vrai plus au jeu, qui tourne tout de même en rond assez rapidement.





Textes à l'écran en anglais uniquement (mais le titre est aisément compréhensible, ce n'est donc pas un obstacle), Akuto; Showdown vous prendra 1055 Mo d'espace libre sur votre carte mémoire.