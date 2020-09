Retour sur... 35 ans de Super Mario Bros

PN Show 05 - La saga des jeux Mario 13/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C'était un temps pas si pas lointain. Xavier et Boris, avec respectivement un peu moins de cheveux blancs et pas mal de kilos en plus, avaient pris (beaucoup) de temps pour parler d'un de leur sujet favoris dans pas moins de trois PN Show au format XXL, à savoir faire une rétrospective de la saga Super Mario Bros.Même si le sujet s'est décliné sur bien d'autres émissions, l'amour que portent vos deux hôtes pour le plombier de la firme de Kyoto n'est plus à démontrer et tout était excuse pour sortir une émission spéciale consacrée à la Mascotte de l'entreprise Nippone.Et il n'aura pas fallu attendre beaucoup de temps pour consacrer un numéro spécial sur ce cher plombier bedonnant, la sortie de la 3DS XL en 2012 accompagnée d'un certain New Super Mario Bros 2 nous avait permis, dès la cinquième émission de votre rendez-vous, de faire une rétrospective complète des jeux Mario sur consoles portables, le tout sur deux heures de programme.C'est ensuite fin 2013 que nous vous donnions rendez-vous, à l'occasion de la sortie de Super Mario 3D World sur Wii U, pour parachever à l'époque la boucle, en parlant plus en détail de la saga Mario sur consoles de salon. Lors du PN Show 34 de plus d'une heure et demi, nous revenions en détail sur l'ère 2D de la saga, avant de plonger avec le numéro 35 dans l'ère 3D en un peu plus de deux heures. Ces deux émissions resteront la fierté de vos deux compères, et resteront les deux émissions les plus suivis et appréciés de la cinquantaine de PN Show publiés à ce jour.En tout cas, nous espérons que vous prendrez plaisir à redécouvrir ces volumes à la même hauteurs que nous avons pris plaisir à les produire à l'époque.