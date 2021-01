Impressions de Monster Hunter Rise (Switch)

The World will Rise…

Monster Hunter Digital Event - Janvier 2021 01/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

... And the Hunter… euh the RIDER WILL RISE!

Une démo qui n’augure que du bon !

Entrons dans le vif du sujet, la démo est très courte mais incroyablement efficace. Il y quatre missions que vous pouvez compléter en un peu moins de deux heures pour les experts. Le Monster Hunter Digital Event diffusé le 7 janvier 2021 nous a révélé les quatre missions de cette démo. Il y a deux tutoriels et deux missions de chasse à proprement parler. L’intégralité de l’arsenal est à disposition et pas de nouveauté de ce côté-là. Quatorze armes, c’est déjà pas mal.Nous vous conseillons, même si vous êtes habitué aux parties de chasse, de commencer par les deux tutoriels et dans le bon ordre. Pour commencer, rien de mieux qu’une bonne mission qui vous explique les bases du jeu, l’affectation des touches, comment récolter les objets, comment courir, etc.Pourquoi commencer par cela si vous êtes déjà un expert ? Peut-être n’avez-vous pas eu l’opportunité de jouer à Monster Hunter World ? Si c’est le cas, et bien sachez que la configuration de la manette et de l’interface sont quasiment à l’identique par rapport à MHW. Cela pourrait en dérouter plus d’un, et un petit temps d’adaptation sera nécessaire. Cette mission sera parfaite pour vous familiariser avec le système.De nouveaux objets utilitaires vous seront présentés. Mais surtout, le plus important, c’est que ce tutoriel introduit l’utilisation de votre « filoptère ». L’usage de ce nouvel insecto-gadget est extrêmement bien détaillé. Il vous permettra de vous propulser dans les airs et d'enchaîner de nouvelles combinaisons d’attaques aériennes et dévastatrices. Les vidéos en quantité sur le net seront beaucoup plus efficaces que nos mots pour vous décrire les nombreuses possibilités qui viennent s’ajouter à votre palette offensive.Révélée au cours du digital event du 7 janvier 2021, cette petite référence à MH Stories dans le titre duecette partie fait bien sûr écho à la chevauchée des Monstres. C'est le tutoriel qui vous explique en détail ce nouvel art. Quelle bande de petits cachotiers chez Capcom. Ils n'avaient vraiment rien laissé filtrer depuis l'annonce du jeu. C’est une très bonne surprise. C’est à demander où ils sont partis chercher l’idée.Même si l’une des nouveautés majeures reste l’apparition du compagnon aux allures canines, le « chumsky » que vous pourrez également chevaucher comme bon vous semble, monter sur le dos des grosses bestioles est sans doute un rêve pour certains des plus anciens fans.“Hey regardez les gars je suis sur le dos du Rathalos !!!” C’est bien beau tout cela mais quel est l’intérêt ? Très simple : vous permettre de porter des attaques plus puissantes à l’aide de leurs crocs et griffes. C’est encore de nouvelles possibilités tactiques qui s’ouvrent à nous. Cela n’augure que du bon pour la version finale et surtout en multijoueur. On voit d’ici les petits malins en multi qui vont se séparer pour aller monter les autres gros monstres pour en taper un autre.Pour les deux autres missions disponibles dans cette démo, il vous sera proposé de partir à la chasse du Grand Izuchi, un nouveau type de grand raptor et de prendre un bain de bulle grâce au retour du magnifique dragon renard aquatique, le Mizutsune.L'Arzuros sera également de la partie. Libre à vous maintenant de tenter de chevaucher un des grands monstres pour aller les taper. Comme mentionné plus haut, pour chaque mission vous aurez l’arsenal au complet à votre disposition ainsi qu’un set d’armure sans possibilité d'interchanger les pièces d’un set à un autre.L’utilisation de la démo est limitée au nombre de trente missions de chasse. Les deux tutoriels ne sont pas considérés comme des utilisations de la démo. Mais comment patienter jusqu’au 26 mars 2021 avec juste trente parties de chasse pour essayer toutes les armes ? Pas de panique, plus haut nous vous parlions de MHW. A l’identique il est possible de changer d’équipement à volonté à tout moment de chaque mission, pour essayer toutes les armes grâce à la tente du campement. Et cela sans faire diminuer le nombre d’utilisations de votre démo.Pour conclure sur nos impressions, grâce à cette démo, nous pouvons constater que Capcom a réellement investi pour sortir un titre digne de la Switch. Le simple fait d’avoir cloné de l’ADN de World sur Rise en est la preuve. Les mouvements des 14 armes sont les mêmes que sur World. Également, les cartes multi-zones laissent place à des cartes où l’exploration se fera sans temps de chargement.L'ambiance définitivement orientale n’est pas sans rappeler le MH Portable 3rd paru sur PSP uniquement au Japon. La saga avec World cartonne sur les autres supports, et Capcom veut également que sa petite vache à lait en fasse autant sur Switch. Ils ont donc spécialement conçu ce jeu pour Nintendo ! Si c’est pas une déclaration d’amour ça (certes moyennant un petit chèque, si l’on en croit un récent leak, de 6 millions de dollars ) !Alors oui, graphiquement Rise est moins joli et moins détaillé. Mais pour nous, détenteurs de Switch, ce n’est pas la principale qualité recherchée, sinon nous nous sommes trompés de console. Néanmoins, ce n’est pas non plus un boudin immonde à regarder. Nous sommes bien au-delà de la qualité graphique du dernier Monster Hunter Generations Ultimate qui n’était qu’une version 1.2 de son équivalent 3DS. Cette démo de MHR est très agréable à regarder. Les décors sont bien remplis et concurrence de très près la beauté de MHW avec ces jeux d’ombres et de lumière à travers la végétation, même en version portative.