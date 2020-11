Impressions de Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau (Switch)

Précédemment dans Hyrule Warriors : l’Ère du Fléau...

Hyrule, ma belle Hyrule !

Empêchez la destruction d'Hyrule dans Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau ! (Nintendo Switch) 11/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le 29 octobre dernier, dans notre précédente preview que nous avions alors réalisée à partir de la version de démonstration d’Hyrule Warriors : l’Ère du Fléau nous avions pu découvrir alors le scénario du premier chapitre du jeu. Ce dernier nous permettait alors de faire la rencontre d’un petit Gardien qui pour sauver Zelda, Link et le Royaume d’Hyrule remonta le temps afin de prévenir ces derniers de la catastrophe qui allait arriver.Pour cette nouvelle preview, c’est le chapitre 2 que nous avons pu découvrir. Il est composé de quatre missions apportant leur lot de nouveautés, notamment une présentée récemment dans une vidéo : Hyrule Warriors: l’Ère du Fléau nous propose de prendre le contrôle des Créatures Divines dans des combats titanesques !En effet, au cours de ce second chapitre, nous avons pu prendre les commandes de Vah’Rudania et Vah’Ruta, les Créatures Divines de Daruk et Mipha. Bien que très excitante de par le sentiment de puissance que l’on ressent, ces deux missions ont un léger arrière goût amer car trop brouillonnes avec une absence totale de stratégie, en résumé c’est comme un bulldozer qui passe dans un champ et qui démolit tout sur son passage.Outre cela, c’est également Revali et Urbosa qui rejoignent le combat. Comme les autres Prodiges, ils ont un gameplay propre avec des capacités variées mais le plus intéressant c’est l’utilisation qui est faite des pouvoirs de la Tablette Sheikah. Vous avez sans doute pu le voir dans la version de démonstration, mais il est possible d’utiliser les pouvoirs de la Tablette Sheikah sur le champ de bataille. Contre certains boss, il faudra habilement utiliser une fonction plus qu’une autre, mais ne vous inquiétez pas, le jeu vous aidera dans votre choix.Pour chacune de ces missions qui vous amènera à faire la rencontre de chaque Prodige, Nintendo et Koei Tecmo vous permettront de les faire dans l'ordre que vous le souhaitez, une liberté qui rappellera The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Après ces quatre missions très variées aussi bien dans leurs objectifs que dans leurs environnements, on peut bien se rendre compte que l'on effleure seulement le contenu de l'histoire principale d'Hyrule Warriors: l'Ère du Fléau mais nous ne pouvons malheureusement pas vous en dire beaucoup plus à l'heure actuelle. Il faudra attendre notre avis final pour en savoir plus de ce côté là !Parlons un peu de ce que vous avez la possibilité de faire entre chaque mission. Sur la Tour Sheikah qui sert de QG à Link, Zelda ainsi qu’aux Prodiges, vous aurez accès à la carte du Royaume d’Hyrule sur laquelle il y aura de nombreuses choses à faire.Tout d'abord, il vous sera possible d'accéder à de nombreuses installations qui vous donneront accès à plusieurs marchands. Il vous permettront d'acheter différents ingrédients très utiles pour cuisiner et donner à vos personnages quelques effets supplémentaires durant les missions. Vous aurez également accès à des choses très utiles comme un Forgeron qui permettra de fusionner les nombreuses armes que vous récolterez pour augmenter leur puissance, mais encore augmenter le niveau des autres personnages à l'aide de précieux rubis.Au delà de l'aspect économique du jeu, c'est sur la cette carte d'Hyrule que vous accèderez à de nombreuses missions annexes qui n'ont aucun intérêt scénaristique, mais qui sont surtout présentes pour engranger le plus de matériaux et d'ingrédients pour augmenter la puissance de vos combattants. Il est important de noter qu'à ce stade, il ne semble pas que le jeu proposera un mode aventure équivalent au premier Hyrule Warriors, tous les éléments annexes semblent être inclus sur cette fameuse carte du Royaume d'Hyrule.Puisqu'on parle d'éléments annexes, sachez que les Korogu font leur retour dans Hyrule Warriors : l'Ère du Fléau, espérons par contre qu'il n'en ait pas autant que dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild sinon les adeptes du 100% auront du pain sur la planche.Techniquement, nous avons commencé à ressentir les différents ralentissements que certains avaient pu entrevoir dans la version de démonstration. Tout comme nous vous le disions dans notre précédent article, la direction artistique reprend quant à elle tous les traits de The Legend of Zelda : Breath of the Wild avec une grande fidélité, fidélité toujours aussi présente dans ces nouvelles missions que nous avons pu parcourir.