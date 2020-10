Des animations à foison et un week-end délirant

Galerie images 19/10/2020

Une cagnotte bien remplie

Une reconnaissance de l’Etat

Après le succès international de l’an dernier, on pensait que ce Zevent ne pourrait prétendre faire mieux que le précédent. Seulement avec l’arrivée des Web TV comme Le Stream ou O'Gaming TV et celle de plusieurs nouveaux venus comme le streameur LeBouseuh et la streameuse Deujna, le précédent record de 3 509 878 € n’a pu résister avec plus de 2 000 000 d’euros de hausse, soit un taux global d'augmentation de 64% !Cette année, ont participé en présentiel : Alderiate, AlphaCast, Bestmarmotte, DamDamLive, DFG, Domingo, Etoiles, Gius, GoB, Gom4rt, jbzz, JeelTV, JLAmaru, JLTomy, Joueur du Grenier, Kameto, Kenny, Kotei, Lapi, LeBouseuh, Lege, LittleBigWhale, Maghla, MoMaN, Ponce, Sardoche, Trinity, Xari et ZeratoR.Les WebTV LeStream (JunPei, Kao, Rivenzi, Ultia), O'Gaming TV (Funka, Koka, Lutti, TKL, TPK) et Solary (Chap, LRB, Odemian, Tio, Wakz).En enfin en distanciel : Antoine Daniel, Deujna, Doigby, Gotaga, Jean Massiet, Jiraya, Locklear, Mickalow, MisterMV et Squeezie.Autant dire que les organisateurs de l’événement, ZeratoR et Dach, peuvent être fiers de la manifestation qu’ils ont produite dans le strict respect des gestes barrières puisque l’ensemble des participants ont passé un test PCR et se sont isolés chez eux avant l’événement afin d’éviter toute éventuelle création de cluster pendant cette période trouble.Malgré de nombreuses questions liées à la Covid et la tenue incertaine de l’événement au vue de la situation sanitaire actuelle, de très nombreuses animations se sont vues être organisées tout au long de ces trois jours.Et pour venir accompagner des streamers déchaînés, Samuel Etienne (présentateur de Question pour un Champion sur France 3) en personne était présent sur place durant la seconde journée, en compagnie du streamer Etoiles. Ensemble, les deux hommes ont présenté une émission spécialement créée pour l’occasion : Question pour un streamer. Cette émission dérivée du célèbre plateau TV de France 3 porte toujours sur la culture générale avec quelques modifications à l’émission originale pour l'adapter au contexte et celle-ci a écopé d'un franc succès chez les spectateurs.Avec ceci, des "donations goals" (c’est-à-dire des objectifs de dons de la part des streamers) totalement délirants comme un certain mariage utopique entre Maghla et JeelTV, MoMaN qui en vient à raser sa barbe qu’il entretenait depuis plus de 5 ans et plusieurs streamers comme ZeratoR et Maghla vont devoir sortir un album de musique et bien d’autres ayant permis une animation permanente grâce à des dons continus tout au long du week-end.Comme vous avez pu le lire ci-dessus, de nombreux dons ont été faits puisque 5 724 377 € ont été récoltés tout au long du week-end pour Amnesty. Cet argent a évidement été récolté par le biais des dons des spectateur, motivés par les "donations goals" mis en place par les streamers, l’ambiance déjantée qui régnait et l’achat des masques chirurgicaux et tee-shirt à l’effigie de l’événement.A ce propos, les tee-shirts et autres accessoires ont d’ailleurs approximativement rapporté 2 200 000 € à la cagnotte et les dons 3 500 000, approximativement là aussi. Une autre donnée intéressante qui nous a aussi été transmise, c'est que l'on dénombre 131 000 personnes différentes qui ont fait un don de 1€ tout au long du week-end.Comme l’an dernier, le compte twitter du Ministère de la Culture a tenu à rendre hommage à cette action, au même titre que le Président de la République Emmanuel Macron. Un hommage légitime d’un certain point de vue du fait que le Zevent permet un rayonnement de la France à l’international avec les statistiques mondiales et les records battus.