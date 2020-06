News Operencia: The Stolen Sun (Switch)

Operencia : The Stolen Sun navigue clairement dans le old school même si techniquement, il utilise bien les capacités de la Switch, avec de magnifiques graphismes (à la qualité et au framerate réduit par rapport à la version PC). Pas franchement dédié aux joueurs peu habitués aux JDR avec ses combats au déroulement aléatoire, Operencia propose une bonne trentaine d’heures d’heroic fantasy, avec comme prologue à cette aventure, Attila, le chef des Huns, qui jadis affronta l’armée du Monde Souterrain.



Combats costauds contre différents ennemis, confection de potions (un système un peu particulier car il faut résoudre des devinettes à partir d’indices donnés) pour vous soigner ou pour servir d’armes sur vos adversaires, de l’exploration et surtout beaucoup de textes, traduits en français mais dans une version loin d’être optimale, on espère qu’un patch corrigera tous les problèmes de traductions abondamment relevés dans les forums. Le jeu trahit son héritage PC par des commandes un peu moins efficaces manettes en main que le classique combo clavier/souris. Un challenge relevé pour les amateurs du genre, à noter dans un coin de son calepin quand vous aurez digéré toutes les sorties du moment.





Operencia: The Stolen Sun est disponible depuis le 31 mars 2020 et coûte 29,99 €. Il nécessite 7111 Mo pour s'installer.