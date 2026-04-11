Zelda Ocarina of Time Switch 2 : Famitsu lui donne sa première note
À la veille de sa sortie, le remake d'Ocarina of Time décroche sa note dans les colonnes de Famitsu. Indice, chez vous : c'est la même note que la version 3DS, mais ce n'est pas le 40/40 historique de 1998.News
- Famitsu attribue 37/40 au remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2, avec trois 9 et un 10
- Caméra, commandes et graphismes sont salués, mais le jeu est jugé relativement simple
- L'original N64 reste le premier jeu de l'histoire à avoir décroché 40/40 dans Famitsu
Ça y est, la première note est tombée ! À la veille de sa sortie, le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time décroche 37/40 dans le numéro de cette semaine de Famitsu. Ses quatre testeurs lui ont attribué trois 9 et un 10, autant dire que ça démarre fort.
Le magazine japonais salue une modernisation réussie. La caméra, les commandes et la fluidité de la progression ont été nettement améliorées, et les graphismes font l'unanimité. Seul bémol : Famitsu trouve le jeu relativement simple face aux productions actuelles, avec quelques moments où l'on ne sait pas trop quoi faire.
Ce n'est pas vraiment une surprise, puisque l'équipe d'Eiji Aonuma expliquait dans l'interview Ask the Developer vouloir changer les visuels sans toucher à l'expérience. OOT reste OOT, et c'est un peu tout l'enjeu !
Le 40/40 de 1998, ce monumentForcément, la comparaison avec l'original pique un peu. En 1998, Ocarina of Time était devenu le tout premier jeu à obtenir la note parfaite de 40/40 dans Famitsu. Votre serviteur s'en souvient encore comme si c'était hier... et ça ne nous rajeunit pas !
Ce remake fait en tout cas jeu égal avec la version 3DS de 2011, qui avait elle aussi obtenu 37/40. Reconstruire un tel monument sans le dénaturer, c'était un pari risqué, et Big N s'en sort visiblement avec les honneurs.
Les autres tests ne devraient plus tarder, puisque le jeu sort dès demain, jeudi 5 novembre, sur Switch 2, en boutique et sur l'eShop. D'ici là, vous pouvez relire nos impressions sur le jeu ou découvrir comment un doubleur de la version N64 a fait son retour... par hasard.
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Sources : Famitsu, via Nintendo Everything
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