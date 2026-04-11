News The Legend of Zelda: Ocarina of time (Switch 2)

Zelda Ocarina of Time Switch 2 : Famitsu lui donne sa première note

À la veille de sa sortie, le remake d'Ocarina of Time décroche sa note dans les colonnes de Famitsu. Indice, chez vous : c'est la même note que la version 3DS, mais ce n'est pas le 40/40 historique de 1998.