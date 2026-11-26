Zelda Ocarina of Time : la mise à jour 1.1.2 débloque une quête de Malon
Nintendo a déployé la version 1.1.2 de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2, qui corrige un bug bloquant autour de Malon.News
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time passe en version 1.1.2 sur Switch 2.
- La mise à jour corrige un bug qui empêchait de progresser dans l'événement « Malon's Friend ».
- Les sauvegardes déjà bloquées peuvent reprendre l'événement après la mise à jour.
Trois semaines après sa sortie, le remake d'Ocarina of Time reçoit sa deuxième mise à jour. Nintendo a déployé la version 1.1.2, qui s'attaque à un bug plutôt embêtant pour celles et ceux qui fréquentent le Ranch Lon Lon.
L'événement de Malon enfin débloquéLe correctif principal concerne l'événement « Malon's Friend », dans lequel il était devenu impossible de progresser. Même si votre partie était déjà coincée, il suffit de télécharger la mise à jour pour pouvoir reprendre l'événement là où il s'était arrêté. Vous n'avez donc pas à recommencer quoi que ce soit pour poursuivre votre aventure.
Nintendo indique aussi plusieurs autres corrections destinées à rendre l'expérience plus fluide, sans plus de détails, comme souvent. Pour rappel, la précédente mise à jour, la 1.1.1, était arrivée la veille de la sortie du jeu pour activer la compatibilité avec l'application Zelda Notes.
Une mise à jour bienvenue pour un jeu qui a battu des records de ventes sur Switch 2 et que beaucoup d'entre nous sont encore en train de parcourir.
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Voici la traduction automatisée des notes de version :
Corrections de bugs
- Nous avons corrigé un problème qui empêchait de progresser dans l'événement « L'ami de Malon ».
- Même si vous avez déjà rencontré ce problème, le téléchargement de la mise à jour vous permettra de poursuivre l'événement.
- Nous avons corrigé plusieurs problèmes afin d'assurer une expérience de jeu plus fluide.
Source : Nintendo
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