Zelda Ocarina of Time : deux ocarinas sur invitation au Nintendo Store
Un véritable ocarina à 34,99 € et un Ocarina du Temps électrique à 49,99 € arrivent sur le Nintendo Store, mais pas pour tout le monde. Nintendo les réserve dans un premier temps aux personnes invitées, sous conditions !News
- Nintendo va vendre sur son Nintendo Store un véritable ocarina (34,99 €) et un Ocarina du Temps électrique pour Switch 2 (49,99 €), inspirés de Zelda Ocarina of Time.
- La vente se fera dans un premier temps sur invitation, avec une inscription possible jusqu'au dimanche 22 novembre.
- Il faut notamment avoir joué au moins 10 heures au remake sur Switch 2 avant le 18 novembre pour espérer être invité.
Qui n'a jamais rêvé de jouer le Chant de Zelda sur un vrai ocarina ? Nintendo exauce ce vœu avec deux instruments inspirés de The Legend of Zelda : Ocarina of Time, bientôt proposés sur le Nintendo Store. Petit bémol (sans mauvais jeu de mots) : ils seront vendus dans un premier temps sur invitation uniquement.
Un vrai ocarina et un Ocarina du Temps électriqueLe premier est un véritable instrument de musique, affiché à 34,99 €. Il est livré avec une dragonne et les partitions de toutes les mélodies jouées à l'ocarina dans le jeu. Le second, l'Ocarina du Temps électrique pour Nintendo Switch 2, coûte 49,99 € et s'accompagne d'un socle d'exposition.
Le petit plus qui fait la différence, c'est le fait que grâce au micro intégré de la Switch 2, on peut jouer une mélodie avec chacun de ces deux instruments pour que Link la reproduise en jeu. De quoi revivre le remake comme jamais !
Des conditions bien précisesPour avoir une chance de recevoir une invitation, il faut cocher toutes les cases suivantes :
- Faire part de son intérêt sur le site de Nintendo avant le 22 novembre, en étant connecté à son compte Nintendo (une simple adresse e-mail ne suffit pas).
- Avoir joué au moins 10 heures à The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 avant le 18 novembre, avec ce même compte.
- Autoriser, avant le 22 novembre, Nintendo à traiter vos données d'utilisation et à vous envoyer des e-mails de recommandations, depuis les paramètres de votre compte Nintendo.
- Avoir un compte Nintendo enregistré dans la région Europe, à l'exception de la Norvège, de la Russie et de l'Afrique du Sud.
Autant dire que si vous n'avez pas encore lancé le jeu, c'est trop tard pour cette première vague : la date limite des 10 heures de jeu est déjà passée. En revanche, si vous faites partie des millions de personnes qui ont déjà foncé sur le remake, il vous reste jusqu'à dimanche pour vous inscrire et vérifier vos paramètres !
Le jour de la mise en vente, dont la date n'est pas encore connue, les personnes invitées recevront un e-mail avec un lien d'accès pour passer commande, dans la limite d'un exemplaire de chaque article par compte. Les abonnés Nintendo Switch Online profiteront en prime de la livraison gratuite. Nintendo n'a pas précisé si une vente ouverte à tous suivrait, mais la mention « dans un premier temps » laisse un peu d'espoir aux retardataires...
Allez-vous tenter votre chance pour décrocher l'un de ces ocarinas ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Nintendo
Merci à Player (Discord PN) pour la capture des conditions d'octroi.
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.