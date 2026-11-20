News The Legend of Zelda: Ocarina of time (Switch 2)

Zelda Ocarina of Time : deux ocarinas sur invitation au Nintendo Store

Un véritable ocarina à 34,99 € et un Ocarina du Temps électrique à 49,99 € arrivent sur le Nintendo Store, mais pas pour tout le monde. Nintendo les réserve dans un premier temps aux personnes invitées, sous conditions !