Zelda Ocarina of Time : 5,2 millions en quatre jours, un super record sur Switch 2
Jamais un jeu Switch 2 édité par Nintendo n'avait démarré aussi fort. 28 ans après la sortie du jeu original sur N64, OOT n'a décidément pas pris une ride !News
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time s'est vendu à plus de 5,2 millions d'exemplaires dans le monde en quatre jours, dont 810 000 au Japon
- Nintendo parle du meilleur démarrage mondial pour un jeu Switch 2 qu'il édite, versions physiques et numériques confondues
- Au Royaume-Uni, le remake signe le deuxième meilleur lancement physique de l'histoire de la série
- Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, a salué un jeu « formidable »
Vous faites partie des 5,2 millions ? Nintendo vient d'annoncer que The Legend of Zelda: Ocarina of Time s'est écoulé à plus de 5,2 millions d'exemplaires dans le monde lors de ses quatre premiers jours, dont 810 000 au Japon. Sorti le 5 novembre sur Switch 2, le remake signe ainsi le meilleur démarrage mondial jamais enregistré par un jeu Switch 2 édité par Nintendo, en comptant les versions physiques et numériques. Pas mal pour un jeu dont PN, qui fêtait alors sa première bougie, découvrait la cartouche en 1998 !
Une superbe performance... pour un remake !Shuntaro Furukawa l'avait glissé aux investisseurs lors de la séance de questions-réponses du 6 novembre : le jeu était « parti sur de très bonnes bases », et l'édition Zelda 40e anniversaire de la Switch 2 avait elle aussi permis de booster les ventes de consoles. On comprend mieux pourquoi il avait le sourire en découvrant ce chiffre.
La critique avait préparé le terrain : avec 96 sur Metacritic, OOT décroche la meilleure note de 2026 et du catalogue Switch 2, juste derrière les 99 de l'original. Famitsu lui avait déjà réservé un accueil chaleureux, et notre test parlait d'une transformation époustouflante. Bref, tout le monde était d'accord, et les files d'attente ont prouvé que les joueurs avaient hâte de (re)mettre la main sur un de leurs jeux préférés... ou pour une nouvelle génération de le découvrir dans les meilleures conditions possibles !
les derniers résultats de Nintendo, environ un possesseur sur cinq s'est offert le remake en quatre jours. C'est fou, et ce n'est même pas encore Noël !
Objectif : la version N64 !Au Royaume-Uni, les premiers relevés ne comptent que les ventes en boîte. Le remake y signe le deuxième meilleur lancement de l'histoire de la série, avec environ 35 % de plus que Breath of the Wild, mais deux fois moins que Tears of the Kingdom qui avait suscité lui aussi de belles files d'attente en boutique. C'est aussi le plus gros lancement physique de 2026 outre-Manche, devant Resident Evil, Call of Duty et EA Sports FC, excusez du peu.
À ce rythme, l'original n'a qu'à bien se tenir : selon les estimations relayées par la presse anglophone, il ne manquerait plus qu'environ 2,4 millions d'exemplaires au remake pour égaler les ventes totales de la version N64. Voir le petit nouveau doubler son aîné avant Noël ne nous étonnerait qu'à moitié...
Même le patron de Take-Two applauditLe succès ne passe pas inaperçu chez la concurrence. Interrogé par la presse américaine, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, a qualifié le remake de « formidable » et estimé que Nintendo pouvait en être très fier. Il a ajouté que, dans le divertissement, on est en concurrence avec tout et avec rien à la fois, et que le public répond présent quand un produit est le meilleur. Venant du patron de l'éditeur de GTA VI, attendu ce mois-ci, le compliment a du poids... même s'il sent un peu la politesse entre poids lourds avant la bataille de Noël tandis que Rockstar n'a absolument rien à craindre compte tenu du volume de réservation de son jeu si attendu.
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Sources : Nintendo, NintendoLife, Nintendo Everything
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