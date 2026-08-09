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The Legend of Zelda: Ocarina of time Disponible sur Switch 2
News The Legend of Zelda: Ocarina of time (Switch 2)

Zelda Notes s'ouvre à Ocarina of Time avec de nouvelles fonctionnalités

Le service Zelda Notes de la Nintendo Switch App accompagnera le remake avec un suivi de partie, une chasse aux lieux, un quiz de plus de 2 000 questions et... un ocarina jouable.

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Résumé de cette actualité en quatre points :
  • Zelda Notes, disponible dans la Nintendo Switch App, deviendra compatible avec The Legend of Zelda: Ocarina of Time
  • Le service proposera un résumé quotidien de nos accomplissements, des statistiques détaillées et des captures automatiques
  • Un ocarina virtuel permettra de jouer depuis l'écran du téléphone et de partager ses compositions par QR code
  • Un quiz quotidien puisera dans une réserve de plus de 2 000 questions

Nintendo ne compte visiblement pas laisser Ocarina of Time revenir tout seul. Zelda Notes, le compagnon logé dans la Nintendo Switch App, va étendre sa compatibilité au remake, après avoir accompagné les versions Nintendo Switch 2 Edition de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom.

Un carnet de bord pour votre partie

La fonction la plus immédiate reste le résumé du jour, qui recense ce qu'on a accompli au fil de la session et l'accompagne de statistiques : nombre d'ennemis affrontés, distance parcourue et compagnie. Le service se charge aussi de générer des captures d'écran automatiques, histoire de garder une trace visuelle de la progression sans avoir à y penser.

Autant dire que ceux qui aiment mesurer leur périple, ou simplement retrouver dans six mois où ils en étaient, vont y trouver leur compte. Et c'est peut-être bien la fonctionnalité qui évitera à votre dévoué de se perdre dans Zelda, ce vieux traumatisme de 1998 sur N64 résonne en moi depuis cette époque !

Un ocarina dans la poche

Voilà l'idée qu'on trouve la plus charmante, mais aussi quelque part la plus inutile. Un ocarina virtuel s'invite dans l'application, jouable directement depuis l'écran du téléphone. On ne se contente pas d'y rejouer les mélodies du jeu, l'application permet de composer ses propres morceaux, puis de les convertir en QR codes pour les faire circuler parmi ses amis.

A lire aussi : des ocarinas Zelda à venir

Connaissant l'inventivité de la communauté Zelda, on ne donne pas trois jours avant de voir passer les premiers QR codes de morceaux improbables sur les réseaux sociaux, et on compte un peu sur vous pour orchestrer de jolis morceaux avec votre ocarina virtuel ! Koji Kondo, le compositeur de la série qu'on a d'ailleurs vu dans ce Zelda Direct, n'a qu'à bien se tenir !

Chasse aux lieux et quiz quotidien

Le service embarque également un jeu de reconnaissance : l'application affiche une image, et il faut retrouver le lieu correspondant dans Hyrule. Chaque réussite rapporte des points, échangeables contre des partitions à jouer sur le fameux ocarina. La boucle est bien pensée, puisqu'une fonction alimente directement l'autre. Ca rend de suite la fonctionnalité un peu moins inutile qu'on ne le disait plus haut !
Vient enfin le quiz Ocarina of Time, qui puise dans une réserve de plus de 2 000 questions. On y a droit à une participation quotidienne, et il est possible de dépenser des rubis pour rejouer, ces mêmes rubis servant par ailleurs en boutique. De quoi vérifier si l'on connaît vraiment son classique sur le bout des doigts, ou si la nostalgie nous joue des tours.Pas de date de sortie pour cette section Ocarina of Time, mais le remake sortant sur Switch 2 le 5 novembre prochain, on peut penser que la mise à jour de l'application se ferait peu avant.

Vous allez composer quoi en premier sur cet ocarina virtuel ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Source : Communiqué de presse Nintendo et Zelda Direct du 8 septembre 2026
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