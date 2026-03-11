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Zelda : la Master Sword de Google ramène la recherche en 1998
À deux jours du remake d'Ocarina of Time sur Switch 2, Google cache une Master Sword dans ses résultats. Un clic, et on remonte le temps jusqu'en 1998. Ca ne nous rajeunit pas, non non non !!News
Résumé de cette actualité en trois points :
Google s'offre un joli clin d'œil à The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Tapez « The Legend of Zelda », « Zelda » ou « Ocarina of Time » dans le moteur de recherche, et une Master Sword lumineuse vient flotter en bas à droite de la page de résultats, sur ordinateur comme sur mobile.
Bon, le voyage reste limité à cette seule page de résultats, mais le clin d'œil est double : dans Ocarina of Time, c'est en retirant la Master Sword de son piédestal que Link voyage entre son enfance et l'âge adulte, et 1998 est l'année de naissance de Google comme du jeu. Il n'en fallait pas plus pour que cet Easter Egg soit parfaitement justifié !
nos impressions sur le jeu, revoir la bande-annonce de présentation ou découvrir pourquoi Eiji Aonuma a renoncé aux téléportations qu'il voulait inclure pour raccourcir les déplacements de Link à travers Hyrule.
Google n'a pas précisé combien de temps la Master Sword restera plantée dans ses résultats, alors on vous conseille d'aller la dégainer sans tarder. Avez-vous déjà tiré la Master Sword de Google pour retrouver la page de résultats de 1998 ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Nintendo Everything, Vooks
- Une recherche « Zelda » ou « Ocarina of Time » sur Google fait apparaître une Master Sword en bas à droite des résultats
- Un clic sur l'épée affiche une page de résultats au look de 1998, l'année de sortie d'Ocarina of Time
- Le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sort ce jeudi 5 novembre sur Switch 2
Google s'offre un joli clin d'œil à The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Tapez « The Legend of Zelda », « Zelda » ou « Ocarina of Time » dans le moteur de recherche, et une Master Sword lumineuse vient flotter en bas à droite de la page de résultats, sur ordinateur comme sur mobile.
Bon, le voyage reste limité à cette seule page de résultats, mais le clin d'œil est double : dans Ocarina of Time, c'est en retirant la Master Sword de son piédestal que Link voyage entre son enfance et l'âge adulte, et 1998 est l'année de naissance de Google comme du jeu. Il n'en fallait pas plus pour que cet Easter Egg soit parfaitement justifié !
nos impressions sur le jeu, revoir la bande-annonce de présentation ou découvrir pourquoi Eiji Aonuma a renoncé aux téléportations qu'il voulait inclure pour raccourcir les déplacements de Link à travers Hyrule.
Google n'a pas précisé combien de temps la Master Sword restera plantée dans ses résultats, alors on vous conseille d'aller la dégainer sans tarder. Avez-vous déjà tiré la Master Sword de Google pour retrouver la page de résultats de 1998 ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Nintendo Everything, Vooks
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