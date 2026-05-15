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Yoshi s'invite sur Nintendo Music avec ses versions NES et Game Boy

Nintendo ajoute les bandes-son du jeu de puzzle Yoshi de 1991 sur son application musicale. Un ajout modeste, mais signé par un compositeur que vous connaissez très bien.

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Résumé de cette actualité en trois points :
  • Les bandes-son de Yoshi sur NES (11 pistes) et Game Boy (18 pistes) sont disponibles sur Nintendo Music
  • Le jeu a été développé par Game Freak, et sa musique composée par Junichi Masuda, connu pour Pokémon
  • Cet ajout survient une semaine avant la sortie de Yoshi and the Mysterious Book sur Nintendo Switch 2

Nintendo continue d'alimenter chaque semaine le catalogue de son application Nintendo Music. Après Star Fox la semaine dernière, c'est au tour de Yoshi de faire son entrée, mais pas sous la forme que l'on aurait pu imaginer. Ce ne sont pas les musiques d'un grand épisode de plateforme qui débarquent, mais celles du jeu de puzzle Yoshi, sorti en 1991 au Japon et en 1992 chez nous.

Un jeu Game Freak composé par le père de Pokémon

C'est probablement l'aspect le plus méconnu de ce petit titre de puzzle : Yoshi a été développé par Game Freak et sa bande-son a été composée par Junichi Masuda, celui-là même qui signera plus tard les musiques de Pokémon Rouge et Bleu. C'est un petit détail qui donne un tout autre relief à ces mélodies chiptune.

Côté contenu, la version NES propose 11 pistes pour environ 15 minutes d'écoute, tandis que la version Game Boy est un peu plus fournie avec 18 pistes pour 25 minutes. Les deux bandes-son sont évidemment très proches, le jeu Game Boy étant essentiellement un portage de la version console de salon, mais les sonorités propres au hardware de la portable de Nintendo apportent leur petit charme.
Ecoutez la bande originale de Yoshi sur NES et Game Boy sur Nintendo Music

Un timing qui n'a rien d'innocent

On ne peut pas s'empêcher de remarquer que cet ajout tombe pile une semaine avant la sortie de Yoshi and the Mysterious Book sur Nintendo Switch 2, alors que Nintendo avait omis de mettre à jour son catalogue mardi, jour habituel de sa mise à jour Nintendo Music.
Yoshi and the Mysterious Book sur Nintendo Switch 2
Big N a visiblement décidé de nous remettre les mélodies du dinosaure vert dans les oreilles avant son grand retour. On rappelle d'ailleurs que ce n'est pas la première fois que Yoshi fait parler de lui sur Nintendo Music : la bande-son de Yoshi's Crafted World avait été ajoutée en décembre dernier.

Le jeu Yoshi est par ailleurs jouable directement via le service Nintendo Classics du Nintendo Switch Online, la version Game Boy ayant été ajoutée au catalogue en février 2026. Pour profiter de ces musiques sur l'application Nintendo Music, il faut disposer d'un abonnement actif au Nintendo Switch Online.
Yoshi sur Game Boy dans le catalogue de la console virtuelle GB
Nintendo of America a relayé l'information sur son compte officiel X :
Et vous, allez-vous vous jeter sur Nintendo Music pour découvrir ces thèmes ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Source : Nintendo of America (X)
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