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Yoshi and the Mysterious Book Disponible sur Switch 2 depuis le 21/05/2026
News Yoshi and the Mysterious Book (Switch 2)

Yoshi and the Mysterious Book : une démo gratuite arrive sur Switch 2

Le platformer exclusif à la Switch 2, salué d'un 18/20 dans nos colonnes, se laisse désormais essayer gratuitement via une démo dont la progression se transfère vers le jeu complet.

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Résumé de cette actualité en 4 points :
  • Une démo gratuite de Yoshi and the Mysterious Book est disponible dès maintenant sur l'eShop de la Switch 2.
  • Elle permet de découvrir le premier chapitre du jeu, et la progression se transfère vers la version complète en cas d'achat.
  • Sorti le 21 mai en exclusivité sur Switch 2, le jeu avait décroché un 18/20 dans notre test.
  • Le titre, développé par Good-Feel, mise sur l'exploration, la curiosité et une direction artistique pastel façon livre illustré.

Vous hésitiez à vous lancer dans la dernière aventure de Yoshi ? Voilà une belle occasion de vous faire un avis sans débourser un centime. Nintendo vient de mettre en ligne une démo gratuite de Yoshi and the Mysterious Book sur l'eShop de la Switch 2.

Cette version d'essai vous permet de parcourir le premier chapitre du jeu, histoire de prendre en main les mécaniques et de goûter à l'ambiance si particulière du titre. Et cerise sur le gâteau : si vous décidez de craquer pour la version complète, votre progression sera automatiquement transférée. Il n'y a donc aucune raison de se priver d'un galop d'essai.

Un platformer salué par la critique

Pour rappel, Yoshi and the Mysterious Book est sorti le 21 mai dernier, en exclusivité sur Switch 2, où il est proposé à 59,99 euros en version dématérialisée. Développé par Good-Feel, le studio derrière Yoshi's Woolly World et Yoshi's Crafted World, il nous avait beaucoup plu, au point de décrocher un joli 18/20 dans notre test. On y saluait une pépite d'inventivité, portée par une direction artistique pastel façon livre illustré, quelque part entre Ghibli et le vénérable Yoshi's Story.

L'aventure vous embarque dans les pages de Mysterius, un livre parlant tombé du ciel sur l'île des Yoshi, qui a perdu la mémoire des créatures peuplant ses pages. À vous de les retrouver et de les étudier, en explorant des niveaux baptisés Habitats. Yoshi peut compter sur ses grands classiques, comme sa langue, ses œufs ou l'attaque rodéo, mais aussi sur une nouveauté, le Coup de queue, qui permet de faire grimper les créatures sur son dos pour interagir avec l'environnement. Le tout est d'une accessibilité redoutable : ici, Yoshi ne subit aucun dégât, ce qui en fait un excellent jeu pour les plus jeunes comme pour les curieux.
Yoshi and the Mysterious Book - Creature Discovery! (Nintendo Switch 2)
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Bref, si vous cherchez un platformer doux et malin pour occuper votre été sur Switch 2, cette démo est le point de départ idéal. À vous de voir ensuite si l'aventure mérite une place dans votre bibliothèque.

Et vous, comptez-vous tester cette démo de Yoshi and the Mysterious Book ? Le jeu vous faisait-il déjà de l'œil ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Source : Nintendo
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