Yoshi and the Mysterious Book : une démo gratuite arrive sur Switch 2

Une démo gratuite de #YoshiandtheMysteriousBook est disponible !



Débutez l'aventure en partant à la découverte de trois créatures inconnues, et transférez votre progression vers le jeu complet !



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