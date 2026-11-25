News Yooka-Laylee And The Impossible Lair (Switch)

La Definitive Edition de Yooka-Laylee and the Impossible Lair sera gratuite sur Switch 2 !

Playtonic Games annonce une Definitive Edition de Yooka-Laylee and the Impossible Lair, attendue le 15 décembre sur Switch 2 avec un mode 120 fps et une mise à niveau offerte à celles et ceux qui possèdent déjà le jeu.