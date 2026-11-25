La Definitive Edition de Yooka-Laylee and the Impossible Lair sera gratuite sur Switch 2 !
Playtonic Games annonce une Definitive Edition de Yooka-Laylee and the Impossible Lair, attendue le 15 décembre sur Switch 2 avec un mode 120 fps et une mise à niveau offerte à celles et ceux qui possèdent déjà le jeu.News
- Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Definitive Edition sort le 15 décembre sur Switch 2, PS5 et PC.
- La version Switch 2 nous proposera des résolutions plus élevées, un mode 120 fps, des effets de lumière optimisés, deux bandes-son orchestrales et le DLC Trowzer's Top Tonic Pack.
- Si l'on possède déjà le jeu sur Switch, la mise à niveau vers cette Definitive Edition sera gratuite.
Après Yooka-Replaylee, Playtonic Games continue de choyer son duo caméléon et chauve-souris. Le studio britannique a annoncé une Definitive Edition de Yooka-Laylee and the Impossible Lair, son plateformer 2.5D sorti sur Switch en octobre 2019. Rendez-vous le 15 décembre sur Switch 2, ainsi que sur PS5 et PC.
120 fps et deux bandes-son orchestralesSur Switch 2, cette nouvelle version profite de résolutions plus élevées en mode TV comme en mode portable, et surtout d'un mode 120 images par seconde. Playtonic a aussi retravaillé l'éclairage, l'occlusion ambiante, les textures et les ombres. Côté oreilles, deux bandes-son orchestrales sont au programme, et le DLC Trowzer's Top Tonic Pack est inclus d'office.
Le reste ne change pas, et c'est tant mieux : des niveaux que l'on peut inonder, geler ou retourner pour ouvrir de nouveaux chemins, plus de 60 Toniques cachés pour modifier l'expérience, et ce fameux Repaire impossible accessible dès le départ, qui devient plus abordable à mesure que l'on libère les abeilles de la garde royale.
Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Definitive Edition arrives December 15th! Run, jump and roll through the acclaimed platforming adventure with enhanced features for Switch 2, PS5 and Steam. Dare to take on the Impossible Lair instantly, or build your way towards victory!— Playtonic Games & Friends - WISHLIST SUPER YL KART (@PlaytonicGames) November 25, 2026
Une mise à niveau gratuiteMeilleure nouvelle de l'annonce, si vous possédez déjà Yooka-Laylee and the Impossible Lair sur Switch, la Definitive Edition ne vous coûtera rien. Pour les autres, le prix européen n'a pas encore été communiqué : on vous tiendra au courant dès que la fiche eShop sera en ligne.
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Source : Gematsu
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