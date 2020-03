News Xenoblade Chronicles Definitive Edition (Switch)

Communication difficile en ce moment à cause des annulations de salons et des complications liées à la crise du Coronavirus. Alors tout petit changement est bon à prendre. Il y a un mois le portage Switch de Xenoblade Chronicles a reçu son classement en Corée du Sud. C'est désormais au tour de l'eShop Européen (et à priori celui d'Australie) de mettre en place une fiche dédiée à ce jeu. Même si cela ne donne pas encore de date précise, ce sont des indices qui suggèrent que l'annonce autour de l'arrivée de ce titre ne devrait plus tarder à arriver. Il est grand temps car hormis sa présentation en septembre 2019 lors d'un Nintendo Direct, nous n'avions plus rien à nous mettre sous la dent depuis.





Aucune nouvelle image à montrer cependant, patientez encore un peu ! Si le prochain Nintendo Direct arrive bien à la fin du mois, ce sera un bon candidat à intégrer dans la présentation, en plus de Void Bastards que nous évoquions il y a quelques minutes.