[Nintendo Direct] Xenoblade Chronicles 3 voit sa Switch 2 Edition détaillée

Après avoir proposé des Switch 2 Édition pour l'ensemble des épisodes Xenoblade Chronicles (dont notre avis sur XC2 arrive très prochainement), Nintendo nous détaille le contenu de l'édition Switch 2 pour Xenoblade Chronicles 3.





Comme pour les précédentes mises à jour, il nous est proposé de profiter d'une fréquence d'images améliorée, en 60IPS, d'une définition 4K en mode TV et 1080p en mode portable.





Au menu des ajouts, c'est relativement famélique cela dit. Tout d'abord, un nouveau personnage fait son apparition. Comment est-il introduit dans le jeu, c'est tout un mystère. Serait-ce par un ensemble de quêtes ? Quelle va être leur longueur ? Les connaisseurs de la série devraient vite identifier Shimmer, qu'on a hâte de découvrir puisque celle-ci dispose de combos à la fois rapides et puissants, mais elle est également capable de voir l'avenir avec la Prescience. Normal, non ?

Sheemer













Un nouveau mode de jeu est ajouté. Nommé "Chambre des héros", celui-ci rappelle grandement ce qui avait été ajouté dans Xenoblade Chronicles 2, soit par le mode Terre des défis ou Assaut Mercenaire. Dans ce nouveau mode, vous devrez éliminer autant de vagues d'ennemis que possible. Cela alimentera une jauge, qui vous permettra une fois pleine, d'avoir le choix entre plusieurs bonus ou des alliés pour renforcer votre équipe. Mais soyez judicieux dans vos choix pour affronter le boss final.





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Rendez-vous le 3 décembre pour découvrir tous ces ajouts et améliorations en détails.



