Xenoblade Chronicles 3 Switch 2 Edition : 4K, 60 fps et Shimmer se dévoilent dans une nouvelle bande-annonce
À une semaine de sa sortie, Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition s'offre une bande-annonce de présentation qui passe en revue ses améliorations et ses nouveaux contenus.News
- Nintendo a publié une bande-annonce de présentation de Xenoblade Chronicles 3 Nintendo Switch 2 Edition, attendu le 3 décembre.
- Au programme : 4K en mode TV, 60 images par seconde, des scènes intégralement doublées, une nouvelle héroïne, Shimmer, et un nouveau mode, la Chambre des héros.
- Si l'on possède déjà le jeu sur Switch, un pack de mise à niveau permet de profiter de cette version sur Switch 2.
Le compte à rebours est lancé pour Aionios ! Nintendo a mis en ligne une bande-annonce de présentation de trois minutes pour Xenoblade Chronicles 3 Nintendo Switch 2 Edition, qui sortira le 3 décembre. L'occasion de faire le tour de ce que cette nouvelle version apporte au RPG de Monolith Soft.
4K, 60 fps et scènes doubléesCôté technique, le jeu passe à une définition 4K en mode TV (avec un écran compatible) et en Full HD en mode portable, le tout à 60 images par seconde. Cette mise à jour constitue un sacré bond pour un titre qui avait parfois du mal à tenir la cadence sur Switch. Certaines scènes cinématiques sont par ailleurs désormais intégralement doublées en anglais et en japonais.
Shimmer et la Chambre des hérosCette Nintendo Switch 2 Edition ne se contente pas d'un coup de polish. Elle ajoute une nouvelle héroïne, Shimmer, une attaquante rapide capable de déchaîner des combos fulgurants et de voir l'avenir grâce à la Prescience. Elle fait aussi entrer un nouveau mode, la Chambre des héros, où l'on affronte des vagues d'ennemis : chaque adversaire vaincu remplit une jauge qui renforce nos capacités et fait venir des alliés en renfort.
Si vous possédez déjà Xenoblade Chronicles 3 sur Switch, un pack de mise à niveau vous permettra de profiter de toutes ces améliorations sur Switch 2. Son prix européen n'a pas encore été affiché sur l'eShop.
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Source : Nintendo
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