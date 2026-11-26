News Xenoblade Chronicles 3 - Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2)

Xenoblade Chronicles 3 Switch 2 Edition : 4K, 60 fps et Shimmer se dévoilent dans une nouvelle bande-annonce

À une semaine de sa sortie, Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition s'offre une bande-annonce de présentation qui passe en revue ses améliorations et ses nouveaux contenus.