Xenoblade Chronicles 2 sur Switch 2 : une nouvelle Lame et un mode inédit au menu du 30 juillet
Nintendo a précisé le contenu de la Switch 2 Edition de Xenoblade Chronicles 2 dans une bande-annonce de présentation. Au-delà de la 4K et des 60 images par seconde, Monolith Soft nous réserve quelques surprises et nouveautés...News
- Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition sort le 30 juillet en dématérialisé, et le 1er octobre en version boîte.
- Un mode inédit baptisé Merc Assault permet de contrôler directement ses Lames lors de missions.
- Momo, une nouvelle Lame rare capable d'alterner entre deux formes, fait son apparition avec une quête dédiée.
- Pyra et Mythra héritent de nouvelles tenues exclusives, à débloquer via le mode Merc Assault.
- Le jeu passe à la 4K et 60 images par seconde en mode docké, et une mise à jour vient d'être déployée sur Switch pour préparer le terrain.
La semaine prochaine, c'est au tour du deuxième épisode de se refaire une beauté. Monolith Soft vient de diffuser une bande-annonce de présentation pour Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition, attendue le 30 juillet en téléchargement, et le 1er octobre en version physique.
Et bonne nouvelle : les ajouts ne se limitent pas à la technique. Comme on vous l'annonçait lors de l'annonce de la trilogie au Nintendo Direct, du contenu inédit accompagne bien le voyage.
Merc Assault, ou les Lames sous vos ordresLa nouveauté la plus marquante s'appelle Merc Assault. Ce mode de combat inédit renverse une règle bien établie de la série : ici, on contrôle directement les Lames, ces armes vivantes habituellement dirigées par leur Pilote. Concrètement, on sélectionne jusqu'à six Lames que l'on envoie en mission, et on peut basculer de l'une à l'autre à tout moment en plein affrontement.
Pour les habitués du jeu, l'idée a de quoi séduire, tant certaines Lames rares méritaient qu'on leur donne enfin le premier rôle. C'est aussi par ce mode que l'on débloquera les nouvelles tenues de Pyra et Mythra, exclusives à cette édition. Une fois obtenues, on pourra alterner librement entre ces panoplies inédites et les tenues d'origine.
Momo, une Lame aux deux visagesLe casting s'agrandit également avec Momo, une nouvelle Lame rare qui a la particularité de pouvoir passer d'une forme à l'autre. Ce changement ne se contente pas de modifier son apparence : il fait aussi basculer son affinité élémentaire entre la lumière et les ténèbres. De quoi ouvrir quelques possibilités tactiques bienvenues. Une nouvelle quête accompagnera son arrivée, histoire de lui offrir une véritable introduction plutôt qu'un simple ajout au tableau de chasse.
Le lifting technique, et le nerf de la guerreCôté technique, on retrouve la recette appliquée aux autres épisodes : une résolution 4K et 60 images par seconde en mode docké, du 1080p en portable, ainsi que des cinématiques retravaillées en fluidité, en résolution et en niveau de détail.
Si vous possédez déjà le jeu sur Switch, une mise à jour 3.0.0 vient d'ailleurs d'être déployée. Ne cherchez pas de nouveautés dedans : elle se contente d'assurer la compatibilité avec la Switch 2 Edition.
Le préchargement est en revanche déjà ouvert, pour un poids d'environ 30 Go. L'accès à cette nouvelle version passera par un pack de mise à niveau payant, facturé 9,99 dollars aux États-Unis, soit vraisemblablement autour de dix euros chez nous. Détail appréciable, ce pack couvrira également l'extension Torna ~ The Golden Country pour celles et ceux qui possèdent le Season Pass, tandis que la version indépendante de Torna sera mise à jour gratuitement.
La bonne ou la mauvaise copie ?Reste la question qui fâche. Ces rééditions Switch 2 ont connu un début de parcours en dents de scie. On se souvient de la mise à niveau très contestée de Xenoblade Chronicles X, au point que Nintendo avait accordé des remboursements au cas par cas et que Digital Foundry l'avait qualifiée de pire Switch 2 Edition parue jusque-là.
notre avis sur la Switch 2 Edition de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, on saluait une copie nettement mieux maîtrisée, doublée d'ajouts de contenu réels. Avec son mode inédit, sa nouvelle Lame et ses tenues supplémentaires, cette version de Xenoblade Chronicles 2 semble suivre le même chemin. On vérifiera tout cela dès la semaine prochaine.
Pour rappel, le troisième épisode fermera la marche avec Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition, prévu le 3 décembre 2026. De quoi occuper les amateurs de JRPG jusqu'aux fêtes, en attendant Xenoblade Chronicles Genesis l'an prochain.
Et vous, comptez-vous replonger dans Alrest avec cette version Switch 2 ? Le mode Merc Assault vous tente-t-il ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
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