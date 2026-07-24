News Xenoblade Chronicles 2 - Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2)

Xenoblade Chronicles 2 sur Switch 2 : une nouvelle Lame et un mode inédit au menu du 30 juillet

Nintendo a précisé le contenu de la Switch 2 Edition de Xenoblade Chronicles 2 dans une bande-annonce de présentation. Au-delà de la 4K et des 60 images par seconde, Monolith Soft nous réserve quelques surprises et nouveautés...