News XCOM 2 (Switch)

Alors que le portage de Borderland est globalement une bonne surprise après quelques heures de jeu dans les mains de votre serviteur (du moins le premier épisode, il reste encore les deux autres à goûter mais point trop n'en faut pour apprécier à sa juste valeur ce périple), du côte de Xcom 2, c'est plutôt la soupe à la grimace. On le craignait un peu car ce jeu n'avait pas eu les honneurs d'un portage sur console d'ancienne génération pour débroussailler le tout.







Depuis deux jours, une page de Reddit regroupe les problèmes relevés par les premiers acheteurs de cette édition Switch et les problèmes semblent vraiment importants. Problème d'interface utilisateur, mission impossible à finir pour cause de bugs, des attaques de mélées qui peuvent se faire à travers les murs (gros problème stratégique)...la liste est très importante et détaillée. Le problème, c'est que cela touche la version dockée et c'est encore pire en nomade, avec l'écran qui se fige pendant de longues secondes.





Avouons qu'une image de ce type n'est pas franchement engageante.

Nous avons demandé à notre camarade Julien, qui s'est porté volontaire pour effectuer le test de ce jeu, si de son côté il constatait les mêmes problèmes. Après un bon cachet d'aspirine suite à une partie de trois heures ce matin plus que chaotique, le verdict est sans appel. Le jeu Xcom 2 est en l'état très compliqué à jouer, en particulier en nomade. Le titre souffre de gros problèmes d'optimisation, ne serait-ce que dans ses menus et l'expérience de jeu est clairement dégradé dès que l'on sort du tuto du début. Il semble que sortir Borderland, Bioshock et Xcom 2 le même jour n'ait pas été une bonne idée, Xcom 2 ayant bien besoin d'un bon upgrade avant de pouvoir espérer proposer un gameplay décent. Et c'est d'autant plus dommageable au sein de notre équipe qu'il était clairement le titre le plus attendu du lot.





Y'a rien et c'est long !

Console dockée, les premières heures trahissent quelques bugs mais donnent une impression encourageante sans que cela soit parfait, du moins au cours du tuto. Les chutes de framerate sont notables ainsi que les bugs d'affichage. Mais depuis, Julien l'a surtout essayé en mode nomade et c'est la grosse déception : framerate qui tombe sous les 15 FPS, bugs visuels divers, avec des textures qui clignotent ou ne se chargent pas, des ennemis qui disparaissent, une interface qui freeze pendant plusieurs dizaines de secondes, les menus qui tournent vraiment au ralenti. Bref, à part les cinématiques qui semblent passer correctement jusqu'à présent, tout le reste est bancale ou à la ramasse. Les ralentissements dans les menus sont une véritable épreuve.







Quand le jeu se fige entre transparence et non transparence...

Un constat qui nous fait donc mettre en pause la réalisation de ce test, en attendant un premier correctif de la part des développeurs. Mais la fête de cette arrivée de XCOM 2 sur Switch est pour le moment clairement gâchée et il est important d'attendre les réactions de 2K qui ne devraient pas tarder.





Redoutable camouflage ces ennemis : ils disparaissent !

Attention cependant à ne pas casser du sucre trop vite sur l'éditeur comme nous avons pu le lire sur Reddit, car les portages de Borderlands et de Bioshock sont pour le moment (au stade que nous avons pu en voir) beaucoup plus agréables. Le problème d'optimisation touche donc uniquement XCOM2, le portage de ce jeu sur Switch était ambitieux et force est de constater que les développeurs ont encore bien du boulot sur la planche pour nous le rendre agréable. On regrettera que ces bugs, flagrants assez vite, n'ont pas été corrigées ou du moins fortement atténués avant la commercialisation du titre.