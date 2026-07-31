Wobbly Life débarque sur Switch 2 le 20 août avec la coop à quatre et le GameShare
Le bac à sable physique déjanté arrive sur la console de Nintendo avec la coopération jusqu'à quatre joueurs, le partage de partie via GameShare et le transfert de sauvegarde depuis la Switch.News
- Wobbly Life – Nintendo Switch 2 Edition sortira le 20 août 2026 sur l'eShop.
- Le jeu propose la coopération de un à quatre joueurs, en local comme en ligne, ainsi que le GameShare et le GameChat.
- Les sauvegardes de la version Switch peuvent être transférées vers la Switch 2, avec maisons, véhicules et tenues.
- Cette édition inclut gratuitement le Space Update et son immense monde en apesanteur.
Si vous cherchez de quoi rigoler entre amis cet été, en voilà une bonne pioche. Curve Games et RubberBandGames ont annoncé l'arrivée de Wobbly Life sur Nintendo Switch 2, fixée au 20 août 2026. Ce bac à sable physique, devenu un véritable phénomène avec près de 3 millions d'exemplaires vendus et plus de 2 milliards de vues sur YouTube, débarque avec un joli paquet de nouveautés propres à la console.
Pour celles et ceux qui n'auraient jamais posé les pieds sur Wobbly Island, le principe est aussi simple qu'attachant. Lassée de vous voir traîner à la maison, votre grand-mère vous met à la porte avec une consigne pleine d'amour : trouvez un travail ! À vous d'enchaîner les petits boulots, d'amasser un joli pactole et de vous offrir la maison de vos rêves, le tout dans un monde où la physique délirante transforme la moindre action en fou rire.
Toutes les options sociales de la Switch 2Les moyens ont été mis dans cette édition Switch 2, en piochant dans à peu près tout ce que la console propose pour jouer ensemble. La coopération grimpe jusqu'à quatre joueurs, en écran partagé en local ou en ligne, de quoi semer un joyeux chaos à plusieurs sur chaque mission.
Surtout, le titre prend en charge le GameShare. Autrement dit, un seul exemplaire suffit pour inviter jusqu'à trois amis à rejoindre votre partie depuis leur propre console, y compris une Switch première du nom, et sans qu'ils aient à acheter le jeu. Ajoutez à cela le GameChat, qui permet de discuter en audio et en vidéo directement depuis la console, et vous obtenez la panoplie complète du party game moderne.
Cerise sur le gâteau, les habitués ne repartent pas de zéro. Un système de transfert permet de faire migrer sa sauvegarde de la Switch vers la Switch 2, en conservant ses maisons, ses véhicules et ses tenues improbables.
Le Space Update offert, et un contenu XXLAutre bonne nouvelle, cette édition Switch 2 intègre gratuitement le Space Update, la grosse mise à jour spatiale déployée fin 2025. Une fois votre permis spatial en poche, vous pourrez construire des fusées et mettre le cap sur Space World, un terrain de jeu en apesanteur deux fois plus grand que l'île d'origine, entre minage d'astéroïdes, jardinage cosmique et rencontres extraterrestres.
Le reste du contenu a de quoi occuper un bon moment : plus de 100 missions et emplois à débloquer, du pompier au livreur de pizzas en passant par l'explorateur spatial, plus de 90 véhicules à conduire et à planter dans le décor, et plus de 500 vêtements pour peaufiner son style tout en nouilles. Le genre de jeu où l'on vient pour une petite partie et où l'on ressort deux heures plus tard, les zygomatiques en compote.
son passage à l'Indie World d'août 2024, Wobbly Life avait déjà séduit sur Switch. Cette version Switch 2 s'annonce comme la plus complète à ce jour pour découvrir, ou redécouvrir, ce petit bijou de n'importe quoi.
Et vous, comptez-vous vous lancer sur Wobbly Island cet été ? Le GameShare vous donne-t-il envie d'embarquer vos amis ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Communiqué de presse
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