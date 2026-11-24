Wave Race: Blue Storm débarque dans Nintendo Classics sur Switch 2
Wave Race: Blue Storm rejoint la ludothèque GameCube de Nintendo Classics sur Switch 2. Vagues déchaînées, météo capricieuse et courses à quatre : on ressort la combinaison !News
- Wave Race: Blue Storm est disponible dans Nintendo GameCube - Nintendo Classics sur Nintendo Switch 2.
- Il est réservé aux abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel, après mise à jour de l'application.
- Le jeu de jet-ski de 2001 se joue jusqu'à quatre, avec une météo qui change en pleine course.
Qui se souvient de ses premières glissades sur la GameCube ? Wave Race: Blue Storm fait son grand retour, puisqu'il vient de rejoindre la ludothèque de Nintendo GameCube - Nintendo Classics sur Nintendo Switch 2. Il suffit de mettre à jour l'application pour enfourcher son jet-ski.
Comme pour les autres jeux GameCube, il faudra en revanche être abonné à Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Et justement, ça tombe plutôt bien : trois mois d'abonnement sont offerts pendant le Black Friday pour tout abonnement de 12 mois souscrit ou prolongé jusqu'au 6 décembre.
Vagues, turbo et météo capricieuseSorti en 2001 sur GameCube, Wave Race: Blue Storm nous propose d'affronter sept autres pilotes sur des circuits aquatiques où il faut autant de vitesse que de technique. Turbo, raccourcis, figures pour faire grimper le score : tout y est. Mais la vraie star du jeu, c'est la météo, qui change en pleine course et fait varier la visibilité, le niveau de l'eau et la hauteur des vagues.
Comme à l'époque, on peut défier jusqu'à trois amis en multijoueur. De quoi ressortir quelques vieilles rivalités du canapé...
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Source : Nintendo
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