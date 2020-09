News Wartile (Switch)

Après un démarrage laborieux (échec de sa campagne Kickstarter en 2016), Wartile a tout de même réussi son arrivée sur PC Steam en 2017. Un design graphique réussi, avec notamment son rendu donnant l'illusion de maquettes prenant vie et ses figurines se déplaçant comme dans un vrai jeu de plateau.

Vous êtes le nouveau chef d'un village viking, après la mort de votre père, emporté par la peste. Les anglais sont à vos portes et il va falloir unifier les Vikings contre cet envahisseur. Une tâche loin d'être simple, l'univers dépeint piochant dans le folklore de la mythologie nordique, avec un scénario qui tient la route.

Avec son design de jeu de plateau, il va falloir réfléchir à vos mouvements sur des dalles hexagonales pour pouvoir affronter l'ennemi. Attaques spéciales, coups automatiques lors des corps à corps, préparation d'un deck de cartes entre chaque combat pour pouvoir ensuite utiliser des cartes spéciales augmentant votre agilité et votre rayon d'action temporairement, il y a une bonne dose de stratégie capable de séduire de nombreux joueurs.





Au fur et à mesure, vous débloquerez de nouveaux personnages, dont la classe de combat sera à prendre en compte dans son positionnement sur le champ de bataille. Quelques quêtes secondaires, la possibilité de modifier son équipement et de gérer des jetons de compétences à chaque montée de niveau, cela semble cocher sur le papier ce qui nous intéresse dans un RPG, dans un combat temps réel et dans un jeu tactique stratégique à la fois.

Bonne pioche alors ? En fait les retours ont été mitigés, notamment au niveau d'une IA un peu déséquilibrée entre nos forces et celles de nos ennemis, et une action un peu lente, pas toujours satisfaisante sur certaines grandes cartes. Mais c'est un titre d'action stratégie qui pourra intéresser les plus novices, justement par sa difficulté accessible. En attendant de voir si les retours des joueurs ont pu apporter quelques modifications via divers patchs pris en compte dans cette édition Switch, notez la sortie du jeu Wartile le 24 septembre 2020. Un titre édité par Playwood Project et développé par Deck13 / WhisperGames.



Tarif prévu de 24,99 € et, bonne nouvelle, un titre qui semble avoir été localisé en français, ce qui sera utile pour comprendre toutes les explications et notamment bien gérer le potentiel des différentes cartes de votre deck. Prévoir 3106 Mo d'espace libre . En voici une petite vidéo d'annonce :



Wartile Release Trailer 09/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube