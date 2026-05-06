Wario Land et trois classiques Game Boy et GBA débarquent sur Nintendo Switch Online
Nintendo étoffe ses applications Game Boy et Game Boy Advance de Nintendo Classics avec quatre titres, dont l'excellent Wario Land: Super Mario Land 3, déjà disponibles sur Switch 2 et Switch.News
- Quatre jeux classiques rejoignent Nintendo Switch Online, disponibles dès maintenant sur Switch 2 et Switch.
- Côté Game Boy, on retrouve Wario Land: Super Mario Land 3, The Sword of Hope II et Fortified Zone, accessibles avec l'abonnement de base.
- Côté Game Boy Advance, Dr. Mario & Puzzle League s'ajoute au catalogue, réservé aux abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel.
- Wario Land: Super Mario Land 3 est le grand nom de la fournée, premier épisode à mettre le cupide Wario en vedette.
- Il s'agit du premier ajout depuis l'arrivée de Donkey Kong 64 fin mai.
Ça a bougé un peu ce matin du côté du rétro sur Nintendo Switch Online. Nintendo vient d'ajouter quatre jeux classiques à ses applications Nintendo Classics, répartis entre les catalogues Game Boy et Game Boy Advance. Tous sont déjà disponibles au moment où vous lisez ces lignes, aussi bien sur Switch 2 que sur Switch, sans achat supplémentaire pour les abonnés. C'est d'ailleurs le premier ajout depuis l'arrivée de Donkey Kong 64 fin mai.
Trois classiques pour le catalogue Game BoyTrois jeux Game Boy rejoignent le service, accessibles à tous les abonnés Nintendo Switch Online. La tête d'affiche, c'est sans conteste Wario Land: Super Mario Land 3, sorti en 1994.
Ce jeu de plateformes marque la toute première aventure où Wario tient le rôle principal, avant qu'il ne devienne une figure incontournable du catalogue Nintendo. Considéré comme l'un des meilleurs jeux de plateformes de la Game Boy, c'est une pépite à (re)découvrir sans hésiter.
On trouve ensuite The Sword of Hope II (1992), un RPG signé Kemco qui adopte la vue à la première personne et une progression à base de commandes textuelles, dans une ambiance fantasy. Enfin, Fortified Zone (1991) complète le trio avec un jeu d'action-aventure vu de dessus, quelque part entre le tir et l'exploration façon Zelda, qui n'était d'ailleurs jamais sorti officiellement en Europe à l'époque. C'est l'occasion parfaite de le découvrir.
Trois titres #GameBoy viennent de rejoindre Nintendo Classics !— Nintendo France (@NintendoFrance) July 8, 2026
- Wario Land: Super Mario Land 3
- The Sword of Hope II
- Fortified Zone
Et un classique 2-en-1 rejoint le catalogue #GameBoyAdvance de Nintendo Switch Online + Pack additionnel !
- Dr. Mario & Puzzle League pic.twitter.com/lZWPnKnYna
Dr. Mario & Puzzle League pour les abonnés Pack additionnelDu côté du catalogue Game Boy Advance, un titre fait son entrée : Dr. Mario & Puzzle League (2005). Comme son nom l'indique, cette cartouche réunit deux classiques de la réflexion en un seul jeu, à savoir Dr. Mario, où l'on aligne des capsules colorées pour éliminer les virus, et Puzzle League, un casse-tête à base de panneaux à assortir.
Un petit rappel toutefois : contrairement aux jeux Game Boy, l'accès au catalogue Game Boy Advance est réservé aux abonnés de la formule Nintendo Switch Online + Pack additionnel.
Avec cette fournée, Nintendo continue d'enrichir tranquillement ses bibliothèques rétro, entre valeurs sûres et raretés méconnues. Les fans de Wario, eux, ont clairement de quoi se réjouir. Reste à voir quels classiques débarqueront lors de la prochaine vague.
Et vous, lequel de ces quatre titres comptez-vous lancer en premier ? Team Wario Land ou team Dr. Mario ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Nintendo
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