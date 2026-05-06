Wario Land et trois classiques Game Boy et GBA débarquent sur Nintendo Switch Online

Trois titres #GameBoy viennent de rejoindre Nintendo Classics !



- Wario Land: Super Mario Land 3

- The Sword of Hope II

- Fortified Zone



Et un classique 2-en-1 rejoint le catalogue #GameBoyAdvance de Nintendo Switch Online + Pack additionnel !



- Dr. Mario & Puzzle League pic.twitter.com/lZWPnKnYna