News Nintendo eShop

Aussi étonnnant que cela puisse paraître, il n'était pas possible d'annuler la précommande d'un jeu, une fois celle-ci confirmée sur le Nintendo eShop. Mais cette étrange limitation en 2020 n'est plus : suite à une opération de maintenance qui s'est déroulée cette nuit, Nintendo a mis en place la possibilité d'annuler une précommande jusqu'à 7 jours avant la sortie du jeu.A compter d'aujourd'hui, mardi 1e septembre 2020, les jeux disposent de deux options d'achat :- Pré-commande : disponible jusqu'à 7 jours avant le lancement, cette option permet d'annuler une précommande, le client n'étant débité que dans la fenêtre des 7 jours avant la sortie- Pré-achat : disponible la semaine précédant la sortie du jeu, cette option ne permet pas d'annuler son achat.Dès maintenant, lorsque vous réserverez un jeu sur l'eShop suite à une annonce, vous aurez donc la possibilité d'annuler cette réservation jusqu'à 7 jours avant sa sortie. Votre carte ou compte ne sera ainsi plus débité avant cette date limite de 7 jours.Pour savoir si vous allez précommander ou acheter par anticipation votre jeu, il vous suffit de retourner dans la page du jeu sur l'eShop, de cliquer sur "Acheter" : vous découvrirez alors soit l'option "Continer la précommande", ou "Continuer l'achat" (les termes en français ne seront peut-être pas tout à fait ceux-là, n'ayant pas de Switch sous la main au moment où ces lignes sont rédigées !).Ces deux options ne seront disponibles que pour les jeux qui sortiront à partir du 1e septembre.Enfin, si vous souhaitez savoir où vous en êtes dans ves précommandes, vous pouvez aller dans le menu "Pré-commandes" après avoir sélectionné votre icône de joueur en haut à droite de l'écran. Vous pourrez dans cette liste annuler les précommandes qui ne vous intéressent plus, tant qu'ils sont dans la fenêtre temporelle permettant d'être annulés : en phase de pré-achat (dans les 7 jours précédant la sortie du jeu, donc !), les jeux ne seront plus listés ici puisque vous les aurez alors effectivement payés.Source : Perfectly Nintendo