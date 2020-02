News Pokémon (saga)

Le 27 février prochain aura lieu le Pokémon Day 2020. Le 27 février 1996 sortaient au Japon les tous premiers jeux Pokémon et The Pokémon Company a décidé, depuis quelques années, de fêter la Journée Pokémon ce jour-là.Cette année, outre des évènements dans Pokémon GO, The Pokémon Company a aussi promis l'annonce d'un nouveau Pokémon fabuleux. D'ici là, il est possible de voter pour vos Pokémon de l'année grâce à un partenariat avec Google !Sur la recherche " Pokémon de l'année ", le géant américain affiche un formulaire permettant de soumettre, pour chaque génération, son Pokémon de l'année.De Kanto à Galar, tous les Pokémon sont représentés et le plus difficile sera de faire un choix !Le questionnaire fermera le 14 février, les résultats devraient être dévoilés aux alentours du 27 février, pour le Pokémon Day 2020.Voici notre sélection, pour chaque génération : Draco / Lugia / Braségali / Lucario / Zoroark / Amphinobi / Mimiqui / Salarsen.Et vous ? Quels sont vos Pokémon de l'année ? Partagez votre sélection en commentaire !