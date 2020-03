News Void Bastards (Switch)

C'est une grande nouvelle de voir débarquer sur la Nintendo Switch le FPS Void Bastards. Même si pour le moment ce n'est pas encore officiel, voir le jeu apparaître en cours de classement ESRB pour la Nintendo Switch est un indice plus que sérieux. On espère obtenir la confirmation très rapide de tout cela, en particulier si les rumeurs de Direct sont confirmées pour la fin du mois.

Void Bastards est un FPS reprenant les bases de Faster Than Light, inspiré par BioShock et System Shock 2. Le titre est développé par Blue Manchu et édité par Humble Bundle et se présente comme un Rogue-like SF où vous contrôlez un prisonnier tentant de faire sortir d'autres gros durs de la Nébuleuse des Sargasses. Vous explorez des vaisseaux pas si abandonnés que cela. Sélectionnez votre route pour atteindre les vaisseaux les plus importants, explorez des ruines, acheter des ressources dans des magasins et surtout récupérer tout le nécessaire de survie afin de ne jamais tomber à court de carburant et de nourriture.