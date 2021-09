[Nintendo Direct] Voice of Cards : The Isle of Dragon Roars, Square Enix abat sa nouvelle carte

Quand on parle RPG et jeu de cartes, on pense la plupart du temps à des jeux dans le jeu comme le Triple Triade de Final Fantasy 8 et 9 ou encore le système de combat à base de cartes de la franchise Baten Kaitos.





Mais aujourd'hui, c'est bien un jeu entièrement basé sur une interface de jeu de cartes que nous propose Square Enix avec Voice of Cards : The Isle of Dragon Roars.



Voice of Cards ドラゴンの島 [Nintendo Direct 2021.9.24] 24/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Des personnages aux PNJ en passant par les villages et les combats, tout le jeu fonctionne sous forme d'un jeu de cartes à l'esthétique léché, le tout sous le houlette de Yoko Taro (Nier, Drakengard, ...)





Le titre est prévu pour le 28 octobre mais vous pouvez vous y essayez dès maintenant via la démo disponible sur l'eShop Switch