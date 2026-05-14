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Virtual Boy for Nintendo Switch Fait l'actu depuis déc. 2025
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Virtual Boy Nintendo Classics : cinq jeux ajoutés (et un sixième pour le Japon)

Nintendo continue de ressusciter méthodiquement la ludothèque la plus oubliée de son histoire. Cinq nouveaux titres viennent de débarquer sur le service, et le Japon a droit à un jeu bonus.

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Résumé de cette actualité en 4 points :
  • Cinq jeux Virtual Boy de 1995 viennent d'être ajoutés au service Nintendo Classics réservé aux abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel
  • Le Japon reçoit un sixième titre, Virtual Fishing, pour l'instant absent à l'international
  • Une distribution gratuite d'éléments d'icônes Virtual Boy court jusqu'au 28 mai dans la rubrique Missions et Cadeaux de NSO
  • Le catalogue Virtual Boy approche désormais d'une couverture quasi complète de la ludothèque originale de la console

C'est disponible depuis ce 14 mai : la collection Virtual Boy Nintendo Classics s'enrichit de cinq nouveaux titres jouables sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, à condition d'être abonné au Nintendo Switch Online + Pack additionnel et de posséder l'accessoire dédié (la version classique ou le modèle papier façon Labo, dont nous avions rappelé qu'il ne se substitue pas à un casque Labo VR).
Trailer japonais des 6 jeux Virtual Boy du 14 mai 2026
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cinq titres pour tout le monde, six pour le Japon

Au menu international, on retrouve V-Tetris de Bullet-Proof Software, qui ajoute un mode "Loop Tetris" exclusif à la console permettant d'effacer cinq lignes ou plus d'un coup en exploitant un terrain de jeu en boucle. Jack Bros. d'Atlus arrive également, et c'est tout sauf anodin pour les amateurs d'Atlus : ce jeu d'action labyrinthique reste le tout premier titre de la franchise Megami Tensei à avoir été distribué en Occident, bien avant l'explosion de Persona.
Logo de V-Tetris sur Virtual Boy Logo de Joack Bros sur Virtual Boy
S'ajoutent Space Invaders Virtual Collection de Taito (avec ses modes 2D classique, "Virtual" en profondeur et Challenge), Virtual Bowling d'Athena (simulation calibrée pour exploiter le rendu stéréoscopique de la machine) et Vertical Force de Konami, un shoot 'em up vertical méconnu chez nous, doté d'un système baptisé "Solid Line" qui permet de basculer entre deux lignes d'altitude et qui s'accompagne d'un compagnon piloté par une intelligence artificielle.
Logo de Space Invaders sur Virtual Boy Logo de Vertical Force sur Virtual Boy
Le Japon a droit à une cartouche supplémentaire avec Virtual Fishing de Marvelous (Pack-In-Video), une simulation de pêche proposant 17 espèces. Aucune communication officielle n'évoque pour l'instant une sortie occidentale, ce qui s'explique probablement par des questions d'ayants droit côté éditeur. On ignore si ce blocage sera levé rapidement pour nous permettre de découvrir ce jeu, mais il est aussi possible que ce soit un problème de traduction qui ait incité Nintendo à priver l'occident de ce 6e jeu.
Logo de Virtual Fishing (exclusif au Japon) sur Virtual Boy

Un bonus communautaire et un clin d'œil aux archives

En parallèle de cette mise à jour, Nintendo distribue gratuitement des éléments d'icônes aux couleurs du Virtual Boy via la rubrique Missions et Cadeaux des Platinum Points, jusqu'au 28 mai.

Big N profite de cette sortie pour publier un nouveau lot d'archives du magazine d'époque Virtual Boy Tsushin, daté d'août 1995 et fourni avec la complicité de la rédaction de Famitsu. Quatre des nouveaux titres ajoutés y sont couverts dans leur version originale. Ce travail de fond presque muséal renforce ce que nous observons depuis l'arrivée du service en février : la console la plus mal-aimée de Nintendo est devenue, par un retournement assez savoureux, la mieux préservée de toutes grâce au système de console virtuelle.
Couverture de l'archive de Famitsu Virtual Boy Tsushin

Vers un catalogue Virtual Boy quasi complet

Avec cette mise à jour, le service approche les quinze titres disponibles, sur une ludothèque originale qui n'en comptait qu'une vingtaine. Restent attendus les deux titres totalement inédits annoncés au lancement (D-Hopper et Zero Racers, qui n'étaient jamais sortis à l'époque), évoqués dans notre article sur le line-up complet. Pour celles et ceux qui voudraient se replonger dans l'histoire de cette console à part, nous avions consacré un dossier "Dans le rétro"... sur l'échec commercial du Virtual Boy.

Voilà une sympathique occasion de passer son après-midi avec ces 5 nouveaux jeux ajoutés au catalogue de la console virtuelle Virtual Boy ce jeudi ? Les avez-vous déjà essayés ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Poster offert au Japon pour tout achat de l'accessoire Switch Virtual Boy Poster offert au Japon pour tout achat de l'accessoire Switch Virtual Boy
Source : Nintendo Topics (japonais)
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