News Monster Hunter Rise (Switch)

[Vidéo] Unboxing de l'édition collector de Monster Hunter Rise

La sortie de Monster Hunter Rise se traduit par la sortie d'une console collector, d'une manette Pro, et d'une édition collector du jeu qui comprend quelques goodies et l'amiibo de Magnamolo, dont voici l'unboxing !



Ce vendredi 26 mars, vous avez pu découvrir sur Nintendo Switch un nouveau jeu d'action RPG très attend des fans de la franchise : Monster Hunter Rise. Développé par Capcom et exclusif à la Nintendo Switch, Nintendo a profité de cette sortie pour capitaliser à fond sur l'événement, avec plusieurs éditions collector de consoles, d'accessoires, et du jeu.



Et c'est de l'édition collector de Monster Hunter Rise dont on voulait vous parler dans cette news, avec une vidéo de son unboxing réalisée ce samedi matin, histoire de découvrir le contenu de cette édition.

https://youtu.be/Z5WF5AVtN5Q



Rappelons que le collector de MHR se compose des éléments suivants :

- Le jeu Monster Hunter Rise

- Un amiibo Magnamolo

- Deux codes de DLC cosmétiques à télécharger

- Un pin's Monster Hunter

- Quelques autocollants



Est-ce que vous avez commencé à arpenter la région autour du village de Kamura pour en découvrir tous les secrets ? Si vous hésitez encore à acheter le jeu, lisez vite notre grand test de Monster Hunter Rise, et venez trouver des joueurs pour vos sessions en ligne sur notre serveur Discord !