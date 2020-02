Dragon Ball Z Kakarot continue de voler la vedette à la Switch en cette cinquième semaine de 2020. Mais les quatre jeux du top à suivre sont eux tous sur Switch, et on retrouve même The Legend of Zelda : Breath of Wild en quatrième position du top général, et donc troisième du top Switch. Mario Kart 8 Deluxe, Luigi's Mansion 3 et Pokémon Epée sont toujours présents, même si Pokémon Epée se voit donc éjecter du top 3 Switch.Sur Nintendo 3DS, on a là un peu plus de mouvement, avec Luigi's Mansion en seul habitué du top. On appréciera l'apparition, et en première position, de Mario & Luigi Paper Jam Bros, tandis que Disney Art Academy vient fermer le top. Une fois encore, on aimerait bien connaître le volume des ventes pour se faire une meilleure idée de ces top changeant. Cela dit, on ne se plaindra pas d'un peu de fraicheur de ce côté, avec un top 5 général plutôt figé.Source : SELL