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Ventes de jeux Nintendo : tous les million-sellers de la Switch 2 et de la Switch
Mis à jour le 5 novembre 2026, avec les chiffres officiels au 30 septembre 2026. Tous les compteurs de Nintendo réunis dans cette actualitéNews
Ce qui a changé ce trimestre
- Splatoon Raiders, Fire Emblem: Fortune's Weave et Star Fox entrent au club du million sur Switch 2.
- Rhythm Paradise Groove démarre à 2,89 millions sur Switch.
- Mario Kart World gagne 1,09 million et atteint 16,48 millions.
- Donkey Kong Bananza passe la barre des cinq millions.
- Mario Kart 8 Deluxe atteint 72 millions.
Les million-sellers de la Switch 2Avec 26,35 millions de consoles et 73,21 millions de jeux vendus au 30 septembre 2026, voici les titres Nintendo qui dépassent le million sur la machine.
|Jeu
|Ventes cumulées
|Progression sur le trimestre
|Mario Kart World
|16,48 millions
|+1,09 million
|Donkey Kong Bananza
|5,05 millions
|+0,27 million
|Légendes Pokémon Z-A Édition Switch 2
|4,04 millions
|+0,05 million
|Pokémon Pokopia
|4,04 millions
|+0,36 million
|Splatoon Raiders
|2,42 millions
|Nouvel entrant
|Kirby Air Riders
|1,94 million
|+0,04 million
|Fire Emblem: Fortune's Weave
|1,34 million
|Nouvel entrant
|Super Mario Party Jamboree Édition Switch 2
|1,28 million
|+0,13 million
|Star Fox
|1,17 million
|Nouvel entrant
En ajoutant les versions Switch, Légendes Pokémon Z-A totalise 13,31 millions d'unités et Super Mario Party Jamboree 12,01 millions.
Les plus gros succès de la SwitchLa première Switch affiche 157,20 millions de consoles et 1 593,87 millions de jeux vendus. Son classement reste dominé par des titres qui continuent de se vendre chaque trimestre, rétrocompatibilité oblige.
|Jeu
|Ventes cumulées
|Progression sur le trimestre
|Mario Kart 8 Deluxe
|72,00 millions
|+0,47 million
|Animal Crossing: New Horizons
|50,63 millions
|+0,34 million
|Super Smash Bros. Ultimate
|38,50 millions
|+0,36 million
|The Legend of Zelda: Breath of the Wild
|34,28 millions
|+0,22 million
|Super Mario Odyssey
|31,06 millions
|+0,26 million
|Pokémon Écarlate et Violet
|28,66 millions
|+0,20 million
|Pokémon Épée et Bouclier
|27,36 millions
|+0,10 million
|The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
|22,90 millions
|+0,19 million
|Super Mario Party
|21,39 millions
|+0,03 million
|New Super Mario Bros. U Deluxe
|19,22 millions
|+0,12 million
Les sorties récentes sur SwitchDeux titres de l'exercice en cours figurent parmi les million-sellers publiés par Nintendo, sans encore approcher le top 10 historique.
|Jeu
|Ventes cumulées
|Progression sur le trimestre
|Tomodachi Life : Une vie de rêve
|8,83 millions
|+0,87 million
|Rhythm Paradise Groove
|2,89 millions
|Nouvel entrant
Les compteurs de toutes les consolesPour remettre ces chiffres en perspective, voici les cumuls officiels de Nintendo, du plus grand au plus petit parc.
|Console
|Consoles vendues
|Jeux vendus
|Switch
|157,20 millions
|1 593,87 millions
|DS
|154,02 millions
|948,76 millions
|Game Boy
|118,69 millions
|501,11 millions
|Wii
|101,63 millions
|921,85 millions
|Game Boy Advance
|81,51 millions
|377,42 millions
|3DS
|75,94 millions
|392,31 millions
|NES
|61,91 millions
|500,01 millions
|Super Nintendo
|49,10 millions
|379,06 millions
|Nintendo 64
|32,93 millions
|224,97 millions
|Switch 2
|26,35 millions
|73,21 millions
|GameCube
|21,74 millions
|208,58 millions
|Wii U
|13,56 millions
|103,60 millions
Comment lire ces chiffresCes ventes sont du sell-in, c'est-à-dire les ventes de Nintendo aux revendeurs et aux consommateurs sur ses propres boutiques, et non les exemplaires réellement achetés en magasin. Elles incluent les versions téléchargées et les jeux vendus en bundle avec une console.
La version boîte d'une Édition Switch 2 compte en Switch 2, sa version téléchargée compte en Switch, et les packs de mise à niveau ne comptent nulle part. Pokémon Pokopia est édité par The Pokémon Company au Japon, et son chiffre ne couvre donc que le reste du monde.
Nintendo communique ces chiffres lors de la publication de ses résultats trimestriels. Vous pouvez retrouver notre dossier sur les résultats semestriels au 30 septembre 2026. Et vous, quel million-seller vous a le plus surpris ce trimestre ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Nintendo Top Selling Title Sales Units, Nintendo Dedicated Video Game Sales Units
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