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Ventes de jeux Nintendo : tous les million-sellers de la Switch 2 et de la Switch

Mis à jour le 5 novembre 2026, avec les chiffres officiels au 30 septembre 2026. Tous les compteurs de Nintendo réunis dans cette actualité

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Ce qui a changé ce trimestre

  • Splatoon Raiders, Fire Emblem: Fortune's Weave et Star Fox entrent au club du million sur Switch 2.
  • Rhythm Paradise Groove démarre à 2,89 millions sur Switch.
  • Mario Kart World gagne 1,09 million et atteint 16,48 millions.
  • Donkey Kong Bananza passe la barre des cinq millions.
  • Mario Kart 8 Deluxe atteint 72 millions.

Les million-sellers de la Switch 2

Avec 26,35 millions de consoles et 73,21 millions de jeux vendus au 30 septembre 2026, voici les titres Nintendo qui dépassent le million sur la machine.

JeuVentes cumuléesProgression sur le trimestre
Mario Kart World16,48 millions+1,09 million
Donkey Kong Bananza5,05 millions+0,27 million
Légendes Pokémon Z-A Édition Switch 24,04 millions+0,05 million
Pokémon Pokopia4,04 millions+0,36 million
Splatoon Raiders2,42 millionsNouvel entrant
Kirby Air Riders1,94 million+0,04 million
Fire Emblem: Fortune's Weave1,34 millionNouvel entrant
Super Mario Party Jamboree Édition Switch 21,28 million+0,13 million
Star Fox1,17 millionNouvel entrant

En ajoutant les versions Switch, Légendes Pokémon Z-A totalise 13,31 millions d'unités et Super Mario Party Jamboree 12,01 millions.

Les plus gros succès de la Switch

La première Switch affiche 157,20 millions de consoles et 1 593,87 millions de jeux vendus. Son classement reste dominé par des titres qui continuent de se vendre chaque trimestre, rétrocompatibilité oblige.

JeuVentes cumuléesProgression sur le trimestre
Mario Kart 8 Deluxe72,00 millions+0,47 million
Animal Crossing: New Horizons50,63 millions+0,34 million
Super Smash Bros. Ultimate38,50 millions+0,36 million
The Legend of Zelda: Breath of the Wild34,28 millions+0,22 million
Super Mario Odyssey31,06 millions+0,26 million
Pokémon Écarlate et Violet28,66 millions+0,20 million
Pokémon Épée et Bouclier27,36 millions+0,10 million
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom22,90 millions+0,19 million
Super Mario Party21,39 millions+0,03 million
New Super Mario Bros. U Deluxe19,22 millions+0,12 million

Les sorties récentes sur Switch

Deux titres de l'exercice en cours figurent parmi les million-sellers publiés par Nintendo, sans encore approcher le top 10 historique.

JeuVentes cumuléesProgression sur le trimestre
Tomodachi Life : Une vie de rêve8,83 millions+0,87 million
Rhythm Paradise Groove2,89 millionsNouvel entrant

Les compteurs de toutes les consoles

Pour remettre ces chiffres en perspective, voici les cumuls officiels de Nintendo, du plus grand au plus petit parc.

ConsoleConsoles venduesJeux vendus
Switch157,20 millions1 593,87 millions
DS154,02 millions948,76 millions
Game Boy118,69 millions501,11 millions
Wii101,63 millions921,85 millions
Game Boy Advance81,51 millions377,42 millions
3DS75,94 millions392,31 millions
NES61,91 millions500,01 millions
Super Nintendo49,10 millions379,06 millions
Nintendo 6432,93 millions224,97 millions
Switch 226,35 millions73,21 millions
GameCube21,74 millions208,58 millions
Wii U13,56 millions103,60 millions

Comment lire ces chiffres

Ces ventes sont du sell-in, c'est-à-dire les ventes de Nintendo aux revendeurs et aux consommateurs sur ses propres boutiques, et non les exemplaires réellement achetés en magasin. Elles incluent les versions téléchargées et les jeux vendus en bundle avec une console.

La version boîte d'une Édition Switch 2 compte en Switch 2, sa version téléchargée compte en Switch, et les packs de mise à niveau ne comptent nulle part. Pokémon Pokopia est édité par The Pokémon Company au Japon, et son chiffre ne couvre donc que le reste du monde.

Nintendo communique ces chiffres lors de la publication de ses résultats trimestriels. Vous pouvez retrouver notre dossier sur les résultats semestriels au 30 septembre 2026. Et vous, quel million-seller vous a le plus surpris ce trimestre ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Sources : Nintendo Top Selling Title Sales Units, Nintendo Dedicated Video Game Sales Units
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